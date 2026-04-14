Una investigación internacional alerta que la prevalencia del hígado graso aumentará un 42 % hacia 2050, impulsada por la obesidad y la diabetes, hasta afectar a casi 1.800 millones de personas en todo el mundo.

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La expansión silenciosa del hígado graso refleja el impacto global de la obesidad y la diabetes en la salud metabólica

El crecimiento silencioso de una de las enfermedades hepáticas más extendidas del planeta está encendiendo las alarmas de la comunidad científica internacional.

Un estudio global advierte que la esteatosis hepática metabólica, conocida popularmente como hígado graso, es ya un problema de salud pública masivo.

Pero el verdadero problema es que seguirá expandiéndose en las próximas décadas hasta alcanzar niveles sin precedentes.

La investigación, basada en datos de la Carga Global de Enfermedad y en modelos epidemiológicos que analizaron información de 204 países, estima que la prevalencia mundial del hígado graso aumentará un 42 % para el año 2050.

Esta cifra equivaldría a cerca de 1.800 millones de personas afectadas en todo el mundo.

Actualmente, la cifra ya es alarmante: alrededor de 1.300 millones de personas conviven con esta condición, lo que representa aproximadamente el 16 % de la población global.

Estos datos fueron divulgados en un estudio internacional publicado en The Lancet Gastroenterology & Hepatology y destacan la magnitud del fenómeno y su relación directa con la epidemia global de obesidad y diabetes tipo 2.

Imagen del hígado humano, órgano clave en el metabolismo, cuya acumulación de grasa puede derivar en enfermedades hepáticas silenciosas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una enfermedad silenciosa impulsada por el estilo de vida moderno

El hígado graso consiste en la acumulación de grasa en el hígado en personas que no consumen alcohol en niveles dañinos.

Esta condición suele avanzar de forma silenciosa, sin síntomas claros en etapas iniciales, lo que dificulta su diagnóstico temprano.

De acuerdo con el estudio, el crecimiento de esta enfermedad está estrechamente vinculado a tres factores principales: el aumento del sobrepeso, el incremento de la glucosa en sangre y el crecimiento de la diabetes tipo 2.

Estos elementos, asociados a dietas ultraprocesadas y sedentarismo, están impulsando una carga sanitaria global cada vez mayor.

Investigadores de 58 países analizaron registros clínicos, encuestas y bases de datos de salud pública para estimar la evolución del problema.

El resultado es contundente: la enfermedad no solo se mantiene estable en su impacto sanitario global, sino que se expande en número de casos, especialmente en adultos jóvenes, lo que anticipa una mayor carga en las próximas décadas.

Las proyecciones del estudio muestran un panorama complejo. Si las tendencias actuales no cambian, el mundo pasará de 1.300 millones de casos actuales a 1.800 millones en 2050.

Aunque la mayor prevalencia se observa en adultos mayores, el mayor número absoluto de casos se concentra en adultos jóvenes, especialmente entre los 35 y 59 años, lo que implica un impacto directo en la productividad y los sistemas de salud a largo plazo.

Los especialistas coinciden en que no existe aún un tratamiento farmacológico definitivo para detener la expansión global del hígado graso, por lo que la prevención es la herramienta más efectiva.

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El enfoque recomendado incluye cambios sostenidos en la alimentación, reducción del consumo de azúcares y ultraprocesados, aumento de la actividad física y control del peso corporal.