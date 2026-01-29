Detectan un elemento tóxico en populares dulces infantiles: estos son los productos que podrían contener arsénico

Se ha emitido una alerta en Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias encontraron niveles de arsénico en unos famosos dulces que se venden en todo el país. Los estudios arrojaron que el elemento tóxico se encontró en 28 de los 46 productos de dulces que analizaron de 10 compañías diferentes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con su esposa, Casey, y el cirujano general, el doctor Joseph Ladapo, fueron quienes comunicaron la alerta el pasado lunes, 26 de enero. Las advertencias hacen parte de un proyecto estatal que recibe el nombre de “Healthy Florida First” que, según los funcionarios, pretende sistemas alimenticios más limpios y transparentes para los ciudadanos.

La alerta tiene la finalidad de concientizar a los padres. Foto: Getty Images

Por lo tanto, el Departamento de Salud de Florida aseguró que el análisis a los dulces tenía como finalidad ofrecer a los padres información más clara sobre los productos que consumen los niños.

Así las cosas, las autoridades encontraron arsénico en los dulces Nerds. SweeTarts, Jolly Ranchers, Twizzlers, Sour Patch Kids y KitKats, entre otros.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el arsénico se encuentra en la naturaleza, pero es altamente tóxico cuando está en su forma inorgánica. Los síntomas que presentan las personas que se intoxican con este elemento son vómitos, dolor abdominal y diarrea, de acuerdo con los detalles de la OMS.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Getty Images

En casos graves, las personas pueden evidenciar entumecimiento, calambres musculares e incluso pueden fallecer si no son atendidas a tiempo.

La OMS también establece que la exposición prolongada al arsénico puede provocar cambios en la piel y, en algunos casos, conducir al cáncer de piel.

“Nuestra iniciativa ‘Healthy Florida First’ promueve la innovación, garantiza la rendición de cuentas y empodera a los floridanos para que tomen las decisiones más saludables para sus familias”, aseguró el gobernador DeSantis. “La transparencia es vital para esa misión”.

Los dulces son algunos de los más famosos de Estados Unidos. Foto: Ivonne Wierink - stock.adobe.com

“Creemos que evaluar los riesgos y comunicar nuestros hallazgos al público son pasos esenciales para impulsar el cambio que buscamos en la industria alimentaria y mejorar la salud de los floridanos”, agregó el doctor Ladapo en la presentación del análisis.

Por su parte, la Asociación Nacional de Confiteros ofreció declaraciones a The Sun US, donde aseveró que: “El chocolate y los dulces son seguros para comer y pueden disfrutarse como golosinas, como se ha hecho durante siglos”. Además, señaló el análisis del gobierno como “equivocado” y que las autoridades sanitarias han publicado “material sin fuentes” que genera miedo innecesario en las personas.