Estados Unidos

Detectan un elemento tóxico en populares dulces infantiles: estos son los productos que podrían contener arsénico

La investigación hace parte de un proyecto en Estados Unidos para mejorar la salud de los ciudadanos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 1:41 a. m.
Algunos dulces analizados contienen arsénico.
Algunos dulces analizados contienen arsénico. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se ha emitido una alerta en Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias encontraron niveles de arsénico en unos famosos dulces que se venden en todo el país. Los estudios arrojaron que el elemento tóxico se encontró en 28 de los 46 productos de dulces que analizaron de 10 compañías diferentes.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con su esposa, Casey, y el cirujano general, el doctor Joseph Ladapo, fueron quienes comunicaron la alerta el pasado lunes, 26 de enero. Las advertencias hacen parte de un proyecto estatal que recibe el nombre de “Healthy Florida First” que, según los funcionarios, pretende sistemas alimenticios más limpios y transparentes para los ciudadanos.

Chocolates
La alerta tiene la finalidad de concientizar a los padres. Foto: Getty Images

Por lo tanto, el Departamento de Salud de Florida aseguró que el análisis a los dulces tenía como finalidad ofrecer a los padres información más clara sobre los productos que consumen los niños.

Ramo ordenó la recolección de uno de sus productos del mercado; estas son las razones

Así las cosas, las autoridades encontraron arsénico en los dulces Nerds. SweeTarts, Jolly Ranchers, Twizzlers, Sour Patch Kids y KitKats, entre otros.

Deportes

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

Deportes

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Estados Unidos

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% y descertifica aviones canadienses tras disputa por jets de ultra largo alcance

Estados Unidos

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

Estados Unidos

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

Estados Unidos

Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

Estados Unidos

“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

Noticias Estados Unidos

Emergencia en Weatherford, Oklahoma: gas tóxico cubre la ciudad y obliga al cierre de escuelas y negocios

Tecnología

Nueva función en WhatsApp permitiría seguir de cerca a contactos específicos: ¿mejora útil o riesgo para la privacidad?

Tecnología

El hábito tóxico que Bill Gates y Steve Jobs tenían en común al tratar a sus empleados

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el arsénico se encuentra en la naturaleza, pero es altamente tóxico cuando está en su forma inorgánica. Los síntomas que presentan las personas que se intoxican con este elemento son vómitos, dolor abdominal y diarrea, de acuerdo con los detalles de la OMS.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó públicamente la medida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: Getty Images

En casos graves, las personas pueden evidenciar entumecimiento, calambres musculares e incluso pueden fallecer si no son atendidas a tiempo.

La OMS también establece que la exposición prolongada al arsénico puede provocar cambios en la piel y, en algunos casos, conducir al cáncer de piel.

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

“Nuestra iniciativa ‘Healthy Florida First’ promueve la innovación, garantiza la rendición de cuentas y empodera a los floridanos para que tomen las decisiones más saludables para sus familias”, aseguró el gobernador DeSantis. “La transparencia es vital para esa misión”.

Los dulces son algunos de los más famosos de Estados Unidos.
Los dulces son algunos de los más famosos de Estados Unidos. Foto: Ivonne Wierink - stock.adobe.com

“Creemos que evaluar los riesgos y comunicar nuestros hallazgos al público son pasos esenciales para impulsar el cambio que buscamos en la industria alimentaria y mejorar la salud de los floridanos”, agregó el doctor Ladapo en la presentación del análisis.

Por su parte, la Asociación Nacional de Confiteros ofreció declaraciones a The Sun US, donde aseveró que: “El chocolate y los dulces son seguros para comer y pueden disfrutarse como golosinas, como se ha hecho durante siglos”. Además, señaló el análisis del gobierno como “equivocado” y que las autoridades sanitarias han publicado “material sin fuentes” que genera miedo innecesario en las personas.

VER MÁS

toxicoDulces

Más de Estados Unidos

Close up of a young boy holding candy gum drops in his hands.

Detectan un elemento tóxico en populares dulces infantiles: estos son los productos que podrían contener arsénico

X

Organización de la NFL anuncia investigación a presunta violación de estatutos una semana antes de jugarse el Super Bowl

x

Nuevo estadio de 2.400 millones de dólares en Estados Unidos con techo retráctil, ¿Estará listo para el mundial de fútbol?

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% y descertifica aviones canadienses tras disputa por jets de ultra largo alcance

x

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

x

Liam Conejo Ramos, niño de 5 años detenido por ICE, no está bien de salud: inquietantes palabras de la madre del menor

X

“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

La donación de sangre tiene grandes beneficios para el cuerpo de quien aporta a esta causa.

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

X

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela: primeras medidas para la reactivación definitiva de las relaciones

Noticias Destacadas