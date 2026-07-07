Anemia puede aumentar los riesgos en cirugías estéticas, advierte especialista: estas son las señales de alerta

El 15 % de las mujeres en edad fértil en Colombia presenta anemia, según la Guía para la Prevención de la Anemia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una condición que continúa siendo un problema de salud pública y que puede incrementar los riesgos en procedimientos quirúrgicos, incluidas las cirugías plásticas.

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De acuerdo con el doctor Felipe Posada Arenas, médico especialista en Anestesiología y Reanimación de Mentoring Medic, más de la mitad de los casos de anemia en este grupo de población se deben a la deficiencia de hierro. Explicó que el ciclo menstrual, especialmente cuando hay sangrados abundantes o prolongados, puede contribuir a la pérdida progresiva de hierro, situación que también puede asociarse con dietas restrictivas, embarazos recientes, problemas de absorción intestinal o condiciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

“El gran peligro es que la anemia leve o moderada no avisa con dolor, sino con síntomas que casi todas las mujeres normalizan o les achacan al estrés del día a día, como lo son cansancio constante, dificultad para concentrarse, palidez sutil o uñas frágiles. Por eso, muchas llegan al quirófano sintiéndose relativamente bien, pero con una hemoglobina muy baja”, afirma.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El especialista señaló que operar a una paciente con bajos niveles de hemoglobina puede dificultar la respuesta del organismo a la pérdida de sangre propia de la cirugía y aumentar el riesgo de hipotensión, infecciones posoperatorias y una recuperación más prolongada.

Como medida preventiva, recomendó realizar exámenes de sangre entre cuatro y seis semanas antes de la intervención para detectar y tratar oportunamente la anemia mediante suplementación especializada.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda fortalecer la alimentación con alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, pescados, mariscos, legumbres, espinacas y frutos secos, además de combinarlos con vitamina C para favorecer su absorción. Asimismo, aconseja incluir vitamina B12 y ácido fólico en la dieta y evitar el consumo de café, té y grandes cantidades de calcio junto con las comidas ricas en hierro para no disminuir la absorción del mineral.