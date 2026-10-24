Movilidad e inteligencia artificial: la estrategia de Yango Group para impulsar las ciudades digitales

¿Qué se necesita para que una ciudad funcione mejor? A veces, la respuesta no está en una nueva carretera o un edificio, sino en la tecnología que permite que los servicios que las personas ya utilizan sean más eficientes, accesibles y estén mejor conectados. Esta es la oportunidad que Yango Group identifica en Colombia y en los más de 35 países donde opera.

Yango Group es una compañía tecnológica global con un ecosistema que abarca movilidad, entregas, entretenimiento y otros servicios digitales, respaldados por inteligencia artificial, sistemas de cartografía inteligente y herramientas avanzadas de optimización.

Tecnología global, negocios locales

El enfoque de Yango no consiste en replicar el mismo modelo de negocio en todos los países. Las ciudades tienen necesidades y dinámicas comerciales diferentes. Por eso, en lugar de reemplazar a los actores locales, la compañía combina sus capacidades tecnológicas globales con el conocimiento que estos tienen de sus mercados.

A través de su ecosistema, Yango trabaja con aproximadamente 6.000 socios comerciales. En Colombia, un ejemplo es su colaboración con Taxis Libres, cuya red incluye alrededor de 25.000 conductores. Esta alianza integra la plataforma digital y la experiencia tecnológica de Yango con el conocimiento local de su socio.

Desde la aplicación de inteligencia artificial para mejorar la movilidad urbana hasta las pruebas de tecnologías de entrega autónoma, la compañía busca convertir los avances tecnológicos en servicios prácticos que puedan adaptarse a las condiciones de cada entorno.

Crear oportunidades más allá de los negocios

Para Yango Group, apoyar el desarrollo local también significa invertir en las personas y las comunidades que contribuyen a transformar las ciudades.

En Bogotá, la compañía se alió con Myzelio y entidades del gobierno local para desarrollar MOVIENDO LO(CAL), un programa que destinó 132 millones de pesos a cuatro proyectos que beneficiaron a más de 510 personas, entre ellas mujeres emprendedoras, jóvenes rurales y adultos mayores.

Asimismo, tras el terremoto, Yango apoyó a las comunidades afectadas mediante viajes gratuitos a hospitales y puntos de recolección de ayudas, además de herramientas para facilitar las donaciones.

Actualmente, la compañía también contribuye a una iniciativa más amplia de recuperación en Arma, Caldas, liderada por la vicepresidenta de Colombia, mediante el apoyo a GirlPower, un equipo de robótica integrado por cinco niñas de una institución educativa pública local.

Estas iniciativas reflejan el enfoque de Yango: combinar tecnología y recursos globales con el talento y la experiencia locales para contribuir al crecimiento de las empresas, las ciudades y las comunidades.

Para Colombia, esto representa más que la incorporación de nuevos servicios digitales. Se trata de desarrollar bases tecnológicas para el crecimiento futuro en colaboración con las personas y las empresas que ya impulsan el desarrollo del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Yango Group