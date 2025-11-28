Suscribirse

La organización agroindustrial Manuelita recibe certificación internacional para la producción de combustible sostenible de aviación

La empresa obtuvo la certificación internacional ISCC CORSIA, que valida su aceite de palma como materia prima para fabricar SAF.

Redacción Economía
29 de noviembre de 2025, 2:06 a. m.
La planta de producción en el Meta obtuvo la certificación ISCC CORSIA para el uso sostenible de aceite de palma en SAF.
La planta de producción en el Meta obtuvo la certificación ISCC CORSIA para el uso sostenible de aceite de palma en SAF.

La organización agroindustrial Manuelita recibió la certificación internacional ISCC CORSIA, un estándar creado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para verificar la sostenibilidad de las materias primas destinadas a la producción de combustible sostenible de aviación (SAF).

La acreditación confirma que el aceite de palma producido por la empresa cumple con criterios ambientales y sociales que incluyen reducción de emisiones frente al combustible convencional, trazabilidad completa en la cadena de suministro y uso de materias primas que no están asociadas a procesos de deforestación.

El estándar ISCC CORSIA hace parte del plan global de la OACI para reducir y compensar las emisiones de CO2 en la aviación internacional. Con esta certificación, la operación en el Meta queda habilitada para integrarse a la cadena de suministro del SAF, un combustible clave para alcanzar la meta de emisiones netas cero en 2050.

La expansión hacia nuevos destinos, junto con la constante mejora en los procesos de trazabilidad y sostenibilidad, posiciona a Colombia como un referente en la producción responsable de palma de aceite.
El aceite de palma certificado cumple con los criterios ambientales exigidos para convertirse en materia prima del combustible sostenible de aviación (SAF).

Esta acreditación se suma a otra certificación ISCC que la organización había obtenido en 2018 para la producción de biodiésel a partir de aceite de palma. Según la compañía, estos avances fortalecen su participación en iniciativas relacionadas con transición energética, descarbonización del transporte y mitigación del cambio climático.

Desde la dirección de la empresa señalaron que la certificación abre nuevas oportunidades para aportar a los esfuerzos internacionales por acelerar el uso de combustibles más limpios en la aviación.

EnergíaavionesCombustible Aceite de palma colombiano

