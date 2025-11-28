Cápsulas

La organización agroindustrial Manuelita recibe certificación internacional para la producción de combustible sostenible de aviación

La empresa obtuvo la certificación internacional ISCC CORSIA, que valida su aceite de palma como materia prima para fabricar SAF.

29 de noviembre de 2025, 2:06 a. m.