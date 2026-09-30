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Zenbook DUO: Un computador, dos pantallas, múltiples formas de uso

Este portátil es una solución para quienes necesitan trabajar en varias tareas al tiempo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de septiembre de 2026 a las 1:03 p. m.
ASUS redefine la productividad móvil con la nueva laptop de doble pantalla Zenbook DUO (2026)
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