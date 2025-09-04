Suscribirse

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Italia

Esta será la decimosexta competencia del año.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 1:27 a. m.
El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco conduce su auto durante la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna de Italia en el circuito Dino y Enzo Ferrari en Imola, Italia, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Antonio Calanni)
El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco conduce su auto durante la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna de Italia en el circuito Dino y Enzo Ferrari en Imola, Italia, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/Antonio Calanni) | Foto: AP

El próximo domingo, la gran carpa del automovilismo mundial llega a Italia. Esta nueva edición le dará una nueva oportunidad a la escudería McLaren de ampliar su distancia en el campeonato de pilotos y constructores.

El piloto de Red Bull Max Verstappen de Países Bajos, centro, lidera el campo después de la salida durante la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna de Italia en el circuito Dino y Enzo Ferrari en Imola, Italia, el domingo 19 de mayo de 2024. (Foto AP/ Antonio Calanni)
El piloto de Red Bull Max Verstappen de Países Bajos, centro, lidera el campo después de la salida durante la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. | Foto: AP

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Italia, 16ª prueba de la temporada (de 24), de viernes a domingo, en el circuito de Monza, al norte de Milán.

Contexto: GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición

Clasificación de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 309 puntos

2. Lando Norris (GBR) 275

3. Max Verstappen (NED) 205

4. George Russell (GBR) 184

5. Charles Leclerc (MON) 151

Sanciones para el Gran Premio

El británico Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de la próxima semana, después de haber contravenido el reglamento sobre la velocidad este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, anunciaron los comisarios de carrera.

El piloto de Ferrari pasó a una velocidad demasiado alta en un sector del circuito antes de la entrada en boxes y luego no ralentizó lo necesario al entrar en esos boxes, indicaron los comisarios en un comunicado.

“Los datos mostraron que el piloto entró (en el sector anterior a los boxes) a unos 20 km/h menos que durante los ensayos”, explicaron, estimando que esa reducción de velocidad “no es significativa” y que el piloto “no frenó fuertemente” en su entrada en boxes, como obliga el reglamento de la F1.

Contexto: Fotos | El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez de qué hablar

La sanción por ese tipo de infracción es de diez puestos de penalización en la parrilla de salida del siguiente Gran Premio, pero fue reducido a la mitad porque el siete veces campeón del mundo “intentó reducir su velocidad y frenar un poco antes”, puntualizaron los comisarios.

Hamilton, que tiene la posibilidad de recurrir su sanción, fue también penalizado con la resta de dos puntos en la clasificación general del Mundial de pilotos.

MIAMI, FLORIDA - MAY 4: Lewis Hamilton of Great Britain and Ferrari speaks in the media pen during the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 4, 2025 in Miami, United States. (Photo by Kym Illman/Getty Images)
Lewis Hamilton fue sancionado para el GP de Italia. | Foto: Getty Images

El Gran Premio de Países Bajos fue catastrófico este domingo para Ferrari ya que sus dos pilotos, Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, tuvieron que abandonar durante la carrera.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 5 de septiembre

Práctica #1

06:30 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

09:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 6 de septiembre

Práctica #3

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 7 de septiembre

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP

