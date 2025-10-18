Suscribirse

Johan Mojica cambió el rumbo en España: el colombiano da golpe en el Mallorca vs. Sevilla

El colombiano fue clave para que el Mallorca diera vuelta un partido que parecía controlado por el equipo andaluz.

Redacción Deportes
18 de octubre de 2025, 2:26 p. m.
Mojica irrumpió en el juego y, con su despliegue por la banda, cambió el rumbo del partido a favor del Mallorca.
El lateral colombiano dejó su sello en el Sánchez-Pizjuán, siendo protagonista de una remontada histórica del Mallorca. | Foto: Composición de SEMANA con imagén de DGO y Getty , Fran Santiago

El fútbol tiene esos momentos que cambian la historia de un partido en cuestión de minutos y el colombiano Johan Mojica fue uno de los protagonistas de uno de ellos este sábado.

El lateral colombiano ingresó desde el banco en el segundo tiempo al min 62’ y con su despliegue por la banda izquierda dio vuelta un encuentro que parecía controlado por el Sevilla.

Un partido que parecía sentenciado

Todo indicaba que el Sevilla se llevaría los tres puntos en casa, pues Rubén Vargas había abierto el marcador al minuto 16 y el conjunto andaluz manejaba el partido con relativa comodidad, pero el fútbol cambió radicalmente en la segunda mitad.

Al minuto 62, el técnico del Mallorca decidió dar entrada a Johan Mojica en lugar de Mateu Morey. Una decisión que resultaría fundamental para el desenlace del encuentro.

La remontada balear con sello colombiano

Apenas cinco minutos después del ingreso de Mojica, Vedat Muriqi empató el partido al 67′ poniendo el 1-1 que encendía las alarmas en el Sánchez-Pizjuán.

Pero lo mejor estaba por venir. Al minuto 72, el colombiano demostró por qué su incorporación fue clave. Tras una recuperación enérgica en la banda izquierda, Mojica soltó un zurdazo de centro que dejó servida la pelota en el corazón del área para Mateo Joseph.

El delantero controló cómodamente con la derecha y definió al palo izquierdo del arquero Vlachodimos, poniendo el 2-1 que daba vuelta el marcador.

El golpe de gracia

Como si fuera poco, el Mallorca no se conformó. Al minuto 76, apenas cuatro minutos después de la asistencia de Mojica, Mateo Joseph volvió a aparecer.

Esta vez fue él quien rompió por la banda izquierda a gran velocidad, comprometió a una defensa sevillista ya devastada por el golpe anímico del segundo gol, y tras un rebote definió nuevamente al palo izquierdo de Vlachodimos para sentenciar el definitivo 1-3.

Las posiciones

Con esta victoria, el Mallorca de Johan Mojica escala hasta la 15 posición de La Liga con 8 puntos, mientras que el Sevilla se queda en el 7mo lugar con 13 unidades, lamentando un partido que tenía controlado pero que se les escapó de las manos en apenas 15 minutos del segundo tiempo.

La actuación de Mojica confirma su importancia en el esquema del Mallorca y deja claro que el fútbol colombiano sigue dejando su huella en España.

