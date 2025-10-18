Johan Mojica cambió el rumbo en España: el colombiano da golpe en el Mallorca vs. Sevilla

El fútbol tiene esos momentos que cambian la historia de un partido en cuestión de minutos y el colombiano Johan Mojica fue uno de los protagonistas de uno de ellos este sábado.

El lateral colombiano ingresó desde el banco en el segundo tiempo al min 62’ y con su despliegue por la banda izquierda dio vuelta un encuentro que parecía controlado por el Sevilla.

Un partido que parecía sentenciado

Todo indicaba que el Sevilla se llevaría los tres puntos en casa, pues Rubén Vargas había abierto el marcador al minuto 16 y el conjunto andaluz manejaba el partido con relativa comodidad, pero el fútbol cambió radicalmente en la segunda mitad.

¡GOOL DE SEVILLA!



Tras una gran jugada, con caño incluido, José Ángel Carmona tiró el centro y Ruben Vargas apareció sólo por el segundo palo para convertir el primer gol del partido.





Al minuto 62, el técnico del Mallorca decidió dar entrada a Johan Mojica en lugar de Mateu Morey. Una decisión que resultaría fundamental para el desenlace del encuentro.





La remontada balear con sello colombiano

Apenas cinco minutos después del ingreso de Mojica, Vedat Muriqi empató el partido al 67′ poniendo el 1-1 que encendía las alarmas en el Sánchez-Pizjuán.

¡ERROR EN LA SALIDA Y GOL DE MALLORCA!



Vedat Muriqi aprovechó la desatención de Sevilla y convirtió el tanto del empate.





Pero lo mejor estaba por venir. Al minuto 72, el colombiano demostró por qué su incorporación fue clave. Tras una recuperación enérgica en la banda izquierda, Mojica soltó un zurdazo de centro que dejó servida la pelota en el corazón del área para Mateo Joseph.

¡GOOL DE MALLORCA!



Mateo Joseph la empujó sólo tras un gran centro de Johan Mojica para dar vuelta el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El delantero controló cómodamente con la derecha y definió al palo izquierdo del arquero Vlachodimos, poniendo el 2-1 que daba vuelta el marcador.

El golpe de gracia

Como si fuera poco, el Mallorca no se conformó. Al minuto 76, apenas cuatro minutos después de la asistencia de Mojica, Mateo Joseph volvió a aparecer.

¡OTRO GOL DE MALLORCA!



Mateo Joseph definió de zurda tras quedar mano a mano con el arquero de Sevilla y convirtió el tercer tanto de la visita en menos de 10 minutos.

Esta vez fue él quien rompió por la banda izquierda a gran velocidad, comprometió a una defensa sevillista ya devastada por el golpe anímico del segundo gol, y tras un rebote definió nuevamente al palo izquierdo de Vlachodimos para sentenciar el definitivo 1-3.

Las posiciones

Con esta victoria, el Mallorca de Johan Mojica escala hasta la 15 posición de La Liga con 8 puntos, mientras que el Sevilla se queda en el 7mo lugar con 13 unidades, lamentando un partido que tenía controlado pero que se les escapó de las manos en apenas 15 minutos del segundo tiempo.

𝗤𝗨𝗜𝗡𝗦 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗦 🎒



