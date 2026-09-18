Anuncian alivio para beneficiarios de subsidios de Prosperidad Social en municipios afectados por el terremoto

El Gobierno nacional autorizó a Prosperidad Social suspender temporalmente las verificaciones de corresponsabilidades que no puedan realizarse por las afectaciones del terremoto del pasado 10 de agosto. La medida cobija a cuatro programas de la entidad.

Se explicó que los beneficiarios podrán mantener la continuidad de las transferencias económicas cuando, por causa de la emergencia, no sea posible verificar los requisitos necesarios para liquidar los pagos.

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“La norma fue suscrita por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y los ministros del despacho, en desarrollo del estado de emergencia Económica, Social y Ecológica”, comentó Prosperidad Social en un comunicado de prensa.

Ese permiso que otorgó el Ejecutivo evita que un beneficiario o una familia quede por fuera de un ciclo de pago por una imposibilidad de verificación que no le sea atribuible.

Dinero colombiano. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La medida comprende Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven.

En los municipios con afectación directa por el sismo, Prosperidad Social registra cobertura de 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 personas de Renta Joven.

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“Estas cifras no representan un total acumulado, porque corresponden a hogares y personas, y puede haber beneficiarios que coincidan entre programas”, comentó la entidad por medio de un comunicado de prensa.

También se indicó que la suspensión no será automática ni generalizada. Se definirá mediante acto administrativo los municipios y las verificaciones en las que se aplicará, de acuerdo con las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

La medida aplicará en las zonas afectadas por el terremoto. Foto: PRESIDENCIA

Esta medida es excepcional y temporal, y podrá extenderse hasta por 12 meses, pero deberá levantarse progresivamente a medida que se restablezcan la infraestructura, los servicios y los sistemas necesarios para realizar las verificaciones.