Así titula la prensa mundial el debut de James Rodríguez con Minnesota United: “El peor”

El peor debut posible: el astro colombiano James Rodríguez hizo el domingo su estreno en la liga norteamericana (MLS) con el Minnesota United, que sufrió la mayor derrota de su historia, 6-0 a manos de Vancouver Whitecaps.

En el estadio BC Place, en Vancouver (oeste de Canadá), James Rodríguez, de 34 años, ingresó al minuto 64 en lugar del argentino Tomás Chancalay, cuando su equipo ya era humillado 5-0.

El estreno del capitán de la selección cafetera era muy esperado, pero se había visto truncado hasta este domingo por cuestiones físicas.

James Rodríguez manejando el balón en su debut de la MLS con Minnesota United Foto: Getty Images

La derrota contra los Whitecaps, subcampeones de la MLS, supera el 6-1 sufrido ante el Atlanta United el 12 de marzo del 2017, hasta hoy el peor resultado de Minnesota United en su historia en la primera división norteamericana.

James, que ingresó con el partido decidido, solo puede sacar de positivo en su debut el haber sumado minutos de cara a su futuro inmediato con los Loons y al Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia el 11 de junio.

“Se puede ver la claridad que tiene con la pelota”, dijo el director técnico de Minnesota, Cameron Knowles.

Técnico de James Rodríguez dio su perspectiva tras el debut que hizo en Minnesota United Foto: Getty Images

“Es una pena que lo tengamos que hacer ingresar en esas circunstancias”, añadió.

Los goles de Vancouver fueron anotados por Sebastian Berhalter (8′), Brian White (13′ y 54′), el uruguayo Mathías Laborda (22′), Emmanuel Sabbi (43′) y el senegalés Cheikh Sabaly (74′).

Al finalizar el partido, el 10 colombiano se reencontró con su excompañero en el Bayern Munich, el alemán Thomas Müller, quien ingresó en la segunda parte y con quien intercambió camiseta luego de una corta conversación.

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Los Whitecaps son líderes de la Conferencia Oeste de la MLS con 12 puntos en cuatro partidos, en los que han marcado 14 goles y recibido uno solo.

Minnesota, por su parte, tiene cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Ocupa el decimotercer puesto de la Conferencia Oeste.

Prensa mundial no destaca a James

Bien atento estaba el mundo del fútbol por ver reaparecer a James Rodríguez en una competencia oficial. Desde noviembre del año anterior no tenía acción, lo que ponía la lupa sobre el 10 y su rendimiento con Minnesota United.

Medios como AS USA calificaron como un “debut de pesadilla” el primer día de James. Al interior del resumen también añadieron que “su primera aparición no fue exitosa”.

James Rodríguez, figura de Minnesota United y Selección Colombia Foto: Getty Images

En Colombia, uno que siempre suele opinar es Carlos Antonio Vélez. Este resaltó que “lo importante es que James jugó 24 minutos después de casi 120 días”.

Dicho comentarista también ha dicho que de lo deportivo, poco y nada hay que decir. Que el volante nacional es portada porque “la prensa destaca mucho el cambio de camisetas con Thomas Müller”.

“Eso es lo que hoy han destacado. Del juego no se habla más allá del 6-0″, completó, aceptando que no prestó atención al juego de Minnesota United por estar en otra transmisión del FPC.

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ESPN fue de los pocos portales que destacó que James jugó bien para el poco tiempo que estuvo en campo.

“El colombiano entró y de una vez mandó un pase filtrado que terminó en un tiro de esquina y desde el córner mandó dos buenos centros; en uno, Yeboah casi anota de cabeza de no ser por la gran atajada del arquero Takaoka”, terminaron diciendo.