¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Colombia disputó su segundo juego de preparación con miras a la Copa Mundial de 2026. El compromiso se llevó a cabo en el Sport Illustrated Stadium, ante la presencia de más de 30.000 espectadores, con un resultado de 0 a 0.

Formaciones iniciales

Para el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo utilizó una nómina mixta para darle minutos a jugadores que no tienen presencia constante en el once inicial.

Colombia: Álvaro Montero; Andrés Román, Dávinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Luis Díaz y Juan “Cucho” Hernández.

Canadá: St. Clair; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Sigur; Koné, Eustáquio, Ahmed; Buchanan, David y Oluwaseyi.

El seleccionado colombiano venía de vencer 4-0 a México. Por su parte, Canadá había enfrentado recientemente a Australia, encuentro en el que cayó por la mínima diferencia (1-0).

Amistoso Colombia Canadá | Foto: Getty Images

Cabe destacar que el combinado norteamericano será uno de los países anfitriones del certamen, lo que le otorgó su clasificación directa a la cita orbital. Colombia, en cambio, consiguió su cupo al Mundial en las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas (Conmebol).

¿Cuándo es el próximo compromiso de la Selección Colombia?

Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda el próximo 15 de noviembre, desde las 7:00 p.m., en el Chase Stadium, hogar del Inter de Miami, equipo donde milita Lionel Messi.

Imagen del compromiso amistoso de la fecha FIFA del mes de octubre entre Colombia y Canadá, en Nueva Jersey, Estados Unidos. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

El segundo partido de la Tricolor en esta fecha FIFA aún está por confirmarse, debido a la incertidumbre sobre la participación de Nigeria. El seleccionado africano se encuentra clasificado para la fase de repechaje rumbo al Mundial, lo que pone en duda su presencia en el amistoso programado inicialmente para el 18 de noviembre de 2025, en el estadio de los New York Mets.

Calendario de Canadá

En la próxima fecha FIFA, Canadá enfrentará a Ecuador y Venezuela como parte de su preparación para el Mundial. El equipo busca llegar en óptimas condiciones al certamen y no defraudar a su afición.

Alphonso Davies, de Canadá. | Foto: AP

Para el próximo año, la Federación Canadiense no ha informado sobre los rivales que enfrentara en la antesala del campeonato mundial. Sin embargo, se espera que se realicen diversos compromisos en condición de local para incentivar la compra de tiquetes para el certamen orbital que se desarrollara en México, Estados Unidos y Canadá.

Sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre, en donde quedarán definidos los rivales de Colombia en su regreso al torneo más importante del fútbol de selecciones.