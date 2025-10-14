Suscribirse

Deportes

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La tricolor se prepara para la próxima copa mundo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 2:50 a. m.
Imagen del partido amistoso entre Colombia y México, en los Estados Unidos.
Imagen del partido amistoso de Colombia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Colombia disputó su segundo juego de preparación con miras a la Copa Mundial de 2026. El compromiso se llevó a cabo en el Sport Illustrated Stadium, ante la presencia de más de 30.000 espectadores, con un resultado de 0 a 0.

Contexto: Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

Formaciones iniciales

Para el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo utilizó una nómina mixta para darle minutos a jugadores que no tienen presencia constante en el once inicial.

Colombia: Álvaro Montero; Andrés Román, Dávinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Portilla, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Luis Díaz y Juan “Cucho” Hernández.

Canadá: St. Clair; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Sigur; Koné, Eustáquio, Ahmed; Buchanan, David y Oluwaseyi.

El seleccionado colombiano venía de vencer 4-0 a México. Por su parte, Canadá había enfrentado recientemente a Australia, encuentro en el que cayó por la mínima diferencia (1-0).

Amistoso Colombia Canadá
Amistoso Colombia Canadá | Foto: Getty Images

Cabe destacar que el combinado norteamericano será uno de los países anfitriones del certamen, lo que le otorgó su clasificación directa a la cita orbital. Colombia, en cambio, consiguió su cupo al Mundial en las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas (Conmebol).

¿Cuándo es el próximo compromiso de la Selección Colombia?

Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda el próximo 15 de noviembre, desde las 7:00 p.m., en el Chase Stadium, hogar del Inter de Miami, equipo donde milita Lionel Messi.

Imagen del compromiso amistoso de la fecha FIFA del mes de octubre entre Colombia y Canadá, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Imagen del compromiso amistoso de la fecha FIFA del mes de octubre entre Colombia y Canadá, en Nueva Jersey, Estados Unidos. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

El segundo partido de la Tricolor en esta fecha FIFA aún está por confirmarse, debido a la incertidumbre sobre la participación de Nigeria. El seleccionado africano se encuentra clasificado para la fase de repechaje rumbo al Mundial, lo que pone en duda su presencia en el amistoso programado inicialmente para el 18 de noviembre de 2025, en el estadio de los New York Mets.

Calendario de Canadá

En la próxima fecha FIFA, Canadá enfrentará a Ecuador y Venezuela como parte de su preparación para el Mundial. El equipo busca llegar en óptimas condiciones al certamen y no defraudar a su afición.

Alphonso Davies, de Canadá, a la izquierda, celebra después de anotar contra Panamá durante la segunda mitad de un partido de fútbol de semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF el jueves, 15 de junio de 2023, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)
Alphonso Davies, de Canadá. | Foto: AP

Para el próximo año, la Federación Canadiense no ha informado sobre los rivales que enfrentara en la antesala del campeonato mundial. Sin embargo, se espera que se realicen diversos compromisos en condición de local para incentivar la compra de tiquetes para el certamen orbital que se desarrollara en México, Estados Unidos y Canadá.

Sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre, en donde quedarán definidos los rivales de Colombia en su regreso al torneo más importante del fútbol de selecciones.

Contexto: Europa pone su primera clasificada al Mundial 2026: a Portugal no le alcanzó y hubo más sorpresas

Vale resaltar que algunos de los posibles rivales deberán definir su clasificación a través de los torneos de repechaje organizados por la FIFA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

2. Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

3. Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

4. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre

5. Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

selecciion colombiaMundial 2026Canadá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.