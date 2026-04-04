Inteligencia artificial predice cómo le irá a la Selección Colombia en su grupo del Mundial 2026, tras la clasificación del Congo

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, la fase de grupos ha quedado oficialmente integrada tras definirse las últimas plazas de clasificación. Una de las novedades recientes fue el ingreso de la selección de República del Congo al Grupo K, luego de obtener su cupo al vencer por la mínima diferencia al conjunto de Jamaica.

¿Por qué la Selección Colombia subió en el ranking Fifa si perdió ante Croacia y Francia? Esta es la razón

Con este resultado, el grupo queda compuesto por Portugal, Colombia, Uzbekistán y República del Congo. La integración de estos equipos ha generado análisis sobre las posibilidades de avance a la siguiente ronda, especialmente tras la reciente actualización del ranking FIFA y los resultados obtenidos por los combinados nacionales en las jornadas de preparación.

Análisis de rendimiento y proyecciones técnicas

En la antesala del certamen, la Selección Colombia llega tras una serie de compromisos amistosos en los que no obtuvo resultados favorables, registrando derrotas ante las selecciones de Croacia y Francia. Este panorama ha suscitado valoraciones sobre el estado actual del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ante la expectativa, se consultó a la inteligencia artificial Gemini para establecer una proyección sobre el desarrollo del Grupo K. Los resultados técnicos arrojan el siguiente escalafón probable:

Puesto Selección Puntos Detalle de rendimiento 1° Portugal 7 Clasificaría como líder invicto (2V, 1E). 2° Colombia 5 Clasificaría invicta tras registrar dos empates y una victoria. 3° Uzbekistán 4 Su avance dependería de situarse entre los mejores terceros. 4° RD del Congo 0 Quedaría eliminada en la fase inicial.

Perspectivas sobre la fase de grupos

Según el análisis de datos, Portugal comandaría el grupo, lo que le permitiría evitar enfrentamientos contra rivales de mayor peso estadístico en la segunda ronda. Por su parte, la proyección para Colombia incluye un empate frente a Uzbekistán; no obstante, esta puntuación sería suficiente para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final del torneo.

En contraste, República del Congo no sumaría puntos en la primera fase, posicionándose como uno de los equipos con menor desempeño en la competencia. Uzbekistán, por su parte, quedaría a la espera de los resultados en otros grupos para determinar su continuidad en las instancias finales.

Realidad futbolística frente a la estadística

Más allá de los cálculos algorítmicos, el nivel de juego mostrado por el conjunto colombiano ha sido objeto de revisión por parte de analistas deportivos, tras las caídas frente a rivales europeos.

Lo que en la estadística podría interpretarse como un tropiezo ante Uzbekistán, responde a una tendencia de rendimiento que genera dudas sobre la solidez del equipo. El desafío para el cuerpo técnico radica en revertir la percepción actual antes del pitazo inicial en territorio norteamericano.