Revelan fotos del que sería el diseño de la camiseta de la Selección Colombia para la Copa América 2024; hay sorpresas

Nuevas fotos sobre la indumentaria

¿Qué han dicho desde la FCF?

“Le pregunto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, me dice sí y no. No es para las Eliminatorias de la Selección Colombia, pero sí están pensando no en este que pone ‘Footy HeadLines’ en particular. Será como uniforme dos para la Copa América del año entrante en Estados Unidos, entonces prepárense porque vamos a tener una camiseta negra”, dijo el periodista Néstor Morales en Blu Radio el pasado mes de agosto.