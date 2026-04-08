Espectacular gol de Désire Doue que encamina al PSG en la Champions League y sentencia al Liverpool de Salah

Una estrella en ascenso. El joven francés Désiré Doue se gana las miradas del mundo tras el golazo que le marcó al Liverpool en el Parque de los Príncipes de París. La joya de la Selección Francia, que participó de los amistosos de marzo pasado contra Brasil y Colombia, volvió a Europa para ser protagonista en su equipo.

Sobre el minuto 11, Désiré Doué sacó un potente remate para el 1-0 parcial en condición de local en París, en medio del favoritismo del PSG en la serie ante el Liverpool de Mohamed Salah. Partido por la ida de los cuartos de la Champions League.

Noticia en desarrollo...