Silvy Araujo se destapó sobre relación de su papá con Katherine Porto y el hijo que tuvieron: “No espero que cambie”

“Para mí los hombres eran malos. Mi papá es alguien que amo y nos parecemos demasiado, pero él con mi mamá fue muy infiel. A mí eso me marcó muchísimo. Yo vi muchas cosas que de pronto no debí ver tan chiquita. Entonces, claro, para mí la idea del hombre era: ‘El hombre es un animal’. Mi mamá lo perdonó y tienen una relación muy linda... Eso me afectó y lo hablé con cada uno para entenderlo”, afirmó.