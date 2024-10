Lady Noriega abrió su corazón y soltó detalles de la relación con el Tino Asprilla: “Estaba un poco despechada”

En conversación con el pódcast Geniales y mayores que yo , conducido por Vanessa de la Torre, Lady Noriega no dudó en sincerarse y navegar un poco en lo que ha sido su historia. En este espacio, la celebridad recordó parte de su ámbito amoroso, enfocándose en la relación que sostuvo con Faustino ‘Tino’ Asprilla.

A pesar de que al inicio todo fue una sólida amistad de tres años, las conversaciones telefónicas, los viajes y los planes hicieron que todo tomara un sentido distinto y especial en la vida de ambos. Aunque ella estaba en otro noviazgo, una vez llegó a su fin, lograron darse una oportunidad y vivir una experiencia muy particular.

“Yo lo conocí, muy ‘x’, me importaba un comino el fútbol y eso. No le paraba bolas, empezamos a tener encuentros particulares en entrevistas o eventos, nos cruzábamos en varios sitios. Me pide el teléfono, le dije bueno y comenzó a llamar”, relató.