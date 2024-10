“Perdí la bebé”: Lady Noriega reveló detalles de trágico suceso que enfrentó con su esposo

“De hecho, yo quedé en embarazo, Eva, lo que pasa es que éramos grandecitos. Yo me casé ya de 40 años y él de 43 y cuando regresamos de la luna de miel que fue toda una experiencia y un paseo maravilloso, me di cuenta de que estaba embarazada, llegué preñada de la luna de miel”, mencionó frente a las cámaras.

“Mi mamá se me muere a los dos meses de haberme casado con Rodolfo, entonces, yo creo que, eso debió afectarme muchísimo porque el embarazo no pasó de los dos meses”.

¿Cuál era el sexo del bebé que perdió Lady Noriega?

No obstante, ese no fue el último intento que tuvo con su pareja con la finalidad de tener más hijos. Sin embargo, los procedimientos a los que se sometió, no lograron salir adelante y decidieron dejar la situación en manos de Dios.

“Hicimos in vitro, hicimos de todo y no, no se dieron las cosas. En algún momento Rodolfo me dijo ‘paremos y si Dios quiere se dará’. Igual nosotros hijos tenemos porque Paulo es mi hijo, a Paulo yo lo tengo en mis manos desde los seis años”, finalizó.