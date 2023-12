Lady Noriega recordó grave problema que tuvo con falsas pastillas para adelgazar: “Eran anfetaminas”

Según su relato, fue el experto en salud quien le formuló unas pastillas para adelgazar que, al ingerirlas, la hacían sentir una serie de síntomas que despertaron su curiosidad, motivo por el que terminó descubriendo que el medicamento no tenía ningún tipo de relación con un tratamiento de pérdida de peso y empezó a tomar medidas.

“Yo me tomé la pastilla y sentí que me bajaba la nota. Estaba más tranquila, todo lo veía en cámara lenta. ¡No me acordaba de comer! O sea, esa vaina era totalmente efectiva”, comentó Noriega. A raíz de la cantidad de efectos secundarios que experimentó, la actriz aseguró que dejó de tomarlas y poco después de tomar esta decisión se enteró de que contenían sustancias nocivas como las anfetaminas.