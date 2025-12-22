Cultura

Las primeras reacciones sobre la película coreana 'El gran diluvio, de Netflix: ¿qué dice la crítica?

La recepción de la película ha sido mixta, según los agregadores de crítica.

Danna Valeria Figueroa Rueda

23 de diciembre de 2025, 3:29 a. m.
La actuación de Kim Da-mi recibe atención positiva
Foto: Netflix

La nueva película surcoreana de desastre y ciencia ficción, ‘El gran diluvio, llegó a Netflix el 19 de diciembre y ya genera reacciones encontradas entre la crítica. La cinta, dirigida por Kim Byung-woo y protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo, combina escenas de supervivencia y efectos grandilocuentes con un giro de ciencia ficción que, según muchos críticos, vuelve confuso el relato principal.

La película arranca con una inundación masiva que cubre la ciudad y deja a miles atrapados. La protagonista, Gu An-na (interpretada por Kim Da-mi), es una investigadora vinculada a la inteligencia artificial que intenta salvar a un niño mientras el edificio en el que se encuentran se inunda.

La aparición de un equipo de rescate liderado por Hee-jo (Park Hae-soo) introduce la idea de una misión que va más allá de la mera supervivencia: hay elementos científicos y temporales que, poco a poco, transforman la película en un rompecabezas de ciencia ficción.

La recepción de ‘El gran diluvio’ ha sido mixta, según los agregadores de crítica. En Rotten Tomatoes, la película figura con un 58 % de aprobación, mientras que en Metacritic los puntajes reflejan opiniones variadas y en algunos casos notas bajas. Esto indica que muchos elogian su impacto visual, pero otros consideran que la ambición narrativa termina complicando la historia.

Entre los aspectos más destacados, la actuación de Kim Da-mi recibe atención positiva. Varios críticos coinciden en que la actriz sostiene buena parte del peso emocional de la película, interpretando a Gu An-na, una investigadora que debe enfrentarse a una situación extrema mientras protege a un niño.

Otro punto fuerte señalado es la apuesta visual y las escenas de supervivencia, especialmente la tensión dentro del edificio inundado, que combina acción, montaje ágil y momentos que recuerdan al cine clásico de catástrofes.

Sin embargo, no todo es positivo. La segunda mitad de la película introduce elementos de ciencia ficción que, según la crítica, resultan confusos. La historia agrega complicaciones que no siempre se resuelven con claridad, y para algunos críticos el mensaje final pierde fuerza y se vuelve enigmático.

Esta mezcla de desastre y ciencia ficción experimental, que algunos valoran como un riesgo creativo, también es vista por otros como un defecto, pues en ciertos tramos la combinación de géneros no fluye de manera coherente, generando una sensación de ambición versus ejecución.

En cuanto a si vale la pena verla, la respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes buscan películas de desastre clásicas, con un ritmo lineal centrado en la supervivencia y la adrenalina, la mezcla de géneros y los giros narrativos pueden resultar confusos o poco satisfactorios.

Por otro lado, quienes disfrutan de la ciencia ficción experimental y de producciones que combinan la supervivencia con elementos de misterio o futuristas podrían encontrar la película más interesante.

