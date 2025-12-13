Se van pronto; últimos días para ver en Netflix una de las películas de animación más divertidas de los últimos años

La salida de contenidos en plataformas de streaming ocurre con frecuencia, y en esta ocasión Netflix tiene una fecha definida: la película de animación “Los tipos malos” estará disponible solo hasta el 14 de diciembre, día en el que será retirada del catálogo.

El título, producido por DreamWorks Animation y estrenado en 2022, se destacó entre las propuestas recientes del cine animado por su sentido del humor, su mezcla de acción y su estilo visual, que combina animación 3D con trazos que recuerdan al cómic.

Su grupo de protagonistas —una banda de ladrones formada por animales antropomorfos— impulsó buena parte de su carisma y frescura, elementos que hicieron que la película se ganara un sitio especial dentro de las producciones familiares de los últimos años.

“Los tipos malos” sigue a una pandilla de delincuentes formada por el Sr. Lobo, el Sr. Serpiente, la Sra. Tarántula, el Sr. Tiburón y el Sr. Piraña. El grupo, conocido por su eficacia y caos a partes iguales, es capturado y recibe una propuesta inesperada: fingir que dejan atrás su vida criminal para evitar la cárcel.

Aunque aceptan el plan, pronto descubren que cambiar no es tan sencillo, especialmente cuando todo los consideran villanos. La película aborda, con humor, temas como la redención, la percepción pública y las dificultades de transformar la imagen que otros tienen sobre ellos, sin recurrir a mensajes solemnes ni a discursos moralizantes.

Uno de los aspectos destacados de la película es su apuesta visual. DreamWork combinó animación 3D con trazos y texturas que recuerden al cómic y a la ilustración moderna, un enfoque que le dio identidad dentro de la animación comercial.

Esta estética aporta dinamismo a las persecuciones y expresividad a los personajes, acompañando al tono travieso que marca la historia. Los protagonistas no se presentan como héroes tradicionales ni como villanos temibles, sino como figuras que se mueven entre ambos roles, en una banda tan eficaz como caótica.

La película construye buena parte de su humor a partir de la dinámica entre sus cinco protagonistas, cuya interacción sostiene un ritmo que no decae. El guion juega con los clichés clásicos del cine de atracos y los adapta a un relato accesible tanto para adultos como para niños, manteniendo siempre un tono ligero.