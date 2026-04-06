Los gatos son de las mascotas más queridas en los hogares. Estos animales se adaptan muy bien al estilo de vida actual, pues a diferencia de otras mascotas, requieren menos atención constante, no necesitan paseos diarios y pueden vivir cómodamente en espacios pequeños.

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De igual forma, estos peluditos ofrecen compañía y bienestar emocional. Diversos estudios en psicología han demostrado que convivir con mascotas puede reducir el estrés y la ansiedad, y los gatos, con su comportamiento tranquilo y su característico ronroneo, generan una sensación de calma cuando sus dueños lo necesitan.

Sin embargo, con ellos es importante tener cuidados especiales y uno de ellos se relaciona con la aparición de parásitos tanto internos como externos. En el caso de los primeros pueden ser gusanos intestinales, tenias y giardias y los segundos están representados por pulgas, garrapatas y ácaros.

A los gatos es clave desparasitarlos con frecuencia para evitar complicaciones de salud. Foto: Getty Images

De acuerdo con los expertos, detectarlos a tiempo es fundamental para proteger la salud de la mascota y evitar contagios a otros animales o incluso a las personas.

¿Cómo identificar los parásitos en los felinos?

Información de la clínica veterinaria Benivet, en su pagina web, entre los síntomas más comunes de parásitos internos están el vómito, diarrea con sangre, abdomen hinchado, pérdida de peso inexplicada y presencia de gusanos en las heces.

En el caso de los externos, los signos incluyen rascado excesivo, caída de pelo, irritación en la piel, costras o la presencia visible de pulgas y garrapatas.

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Información de la compañía farmacéutica Boehringer-Ingelheim indica que algunos parásitos no muestran síntomas en fases iniciales, por lo que es recomendable realizar revisiones veterinarias periódicas y aplicar programas de desparasitación interna y externa de forma preventiva.

Los expertos aseguran que los gatos no suelen mostrar signos de enfermedad hasta que la infestación alcanza un pico y los parásitos actúan como agentes encubiertos, por lo que difícilmente se sabe que están haciendo presencia en la mascota.

Los parásitos pueden bajar el apetito en los gatos. Foto: x

Las afectaciones de los parásitos en los gatos

Debido a sus comportamientos característicos de los gatos, como cazar o salir a la calle cuando logran escaparse, es posible que se infesten de varios tipos de parásitos simultáneamente. Como consecuencia de ello, el sistema inmune del felino se debilita y las enfermedades pueden comenzar a afectar su salud general.

Los gatos de interior pueden aparecer con parásitos debido a que es posible que estos ingresen a la casa, ya sea en la ropa o los zapatos, así como a través de otras mascotas o plagas como roedores.

Aunque los gatos de interior no están tan expuestos al mundo exterior y, por lo tanto, puede parecer menos probable que se contagien de parásitos como lombrices, lo cierto es que esto puede suceder por lo que se debe estar muy atento a los comportamientos de la mascota.