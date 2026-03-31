Brutalmente impactante: la miniserie de Spielberg que es fenómeno en Netflix

Netflix no deja de demostrar que, más allá de las series de ficción y de los realities, los espectadores de todo el mundo siguen demandando contenidos documentales, especialmente cuando la producción y el nombre detrás de la cámara son tan relevantes como en el caso de Los dinosaurios, la nueva miniserie de Steven Spielberg, que ha convertido a una de las plataformas de streaming más grandes del mundo en un verdadero planeta prehistórico.

En medio de una oferta infinita de títulos, es justamente este proyecto documental el que, en pocas semanas, ha escalado hasta lo más alto de la cartelera global de la plataforma, consolidando el legado de uno de los cineastas más influyentes de los siglos XX y XXI.

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Los dinosaurios llegó a Netflix el pasado 6 de marzo de 2026 como una miniserie documental de cuatro episodios, cada uno de aproximadamente 45 minutos de duración, lo que conforma un total de alrededor de tres horas de contenido. Desde su estreno, la serie se puso en la mira de la audiencia por contar con Steven Spielberg como productor y director, quien vuelve a explorar el mundo de los dinosaurios, aunque ahora desde un abordaje estrictamente documental y no de ficción.

La miniserie combina descubrimientos de la paleontología más reciente con recreaciones en CGI de última generación, construyendo un retrato visualmente deslumbrante de la vida de estas especies que habitaron la Tierra durante más de 160 millones de años. La serie se organiza como una cronología que va desde la aparición de los primeros dinosaurios hasta su misteriosa extinción, pasando por la evolución de distintas especies, su diversificación y el papel de eventos climáticos y cosmológicos en su desaparición.

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'Los dinosaurios' llegó a Netflix el pasado 6 de marzo de 2026 como una miniserie documental de cuatro episodios, cada uno de unos 45 minutos. Foto: Courtesy of Netflix

En menos de tres semanas desde su estreno, Los dinosaurios consolidó más de 23 millones de visualizaciones en Netflix, según estimaciones de portales especializados en datos de streaming como What’s on Netflix. Ese número se traduce en alrededor de 72,6 millones de horas reproducidas a nivel global, lo que la posiciona como una de las producciones más consumidas de la plataforma en el primer trimestre de 2026.

Además, la miniserie se instaló en el top 10 mundial de contenidos de Netflix y alcanzó el primer puesto en la lista de lo más visto en al menos 64 países, lo que evidencia su capacidad de atracción tanto en mercados de habla hispana como en Europa, Estados Unidos y partes de Asia.

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'Los dinosaurios' llegó a Netflix el pasado 6 de marzo de 2026 como una miniserie documental de cuatro episodios, cada uno de unos 45 minutos. Foto: Courtesy of Netflix

'Los dinosaurios' llegó a Netflix el pasado 6 de marzo de 2026 como una miniserie documental de cuatro episodios, cada uno de unos 45 minutos. Foto: Courtesy of Netflix

El regreso de Spielberg a los dinosaurios, 33 años después de Parque Jurásico en 1993, resulta muy significativo para el público latinoamericano y mundial, que creció alimentando su imaginación con la saga basada en el libro de Michael Crichton. Mientras que la franquicia de Jurassic Park vendía sueños de ingeniería genética y parques temáticos, Los dinosaurios ofrece exactamente lo contrario: un viaje al mundo real, apoyado en fósiles, hallazgos científicos y escenarios ambientales reconstruidos con precisión.

La miniserie funciona casi como una continuación espiritual del documental La vida en nuestro planeta de 2023, también producido por Spielberg, al profundizar en la evolución de la vida en la Tierra, pero esta vez centrada de manera casi exclusiva en los dinosaurios. Además, la participación de Morgan Freeman como narrador le da un tono sereno, casi escolar, que invita a ver la serie no solo como un entretenimiento, sino como una clase audiovisual de paleontología de alto presupuesto.

'Los dinosaurios' llegó a Netflix el pasado 6 de marzo de 2026 como una miniserie documental de cuatro episodios, cada uno de unos 45 minutos. Foto: Courtesy of Netflix

Los dinosaurios ha sido elogiada por su selección de imágenes, la calidad de las animaciones y la capacidad de sintetizar decenas de millones de años de historia natural en cuatro episodios, sin perder claridad ni ritmo. En plataformas como Rotten Tomatoes alcanzó un 100 % de críticas positivas en sus primeras valoraciones, lo que refuerza la idea de que el abordaje de Spielberg y su equipo ha logrado equilibrar espectáculo y divulgación.