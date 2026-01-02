Pantalla grande

Dos tráilers de alta expectativa: así lucen las nuevas películas de Christopher Nolan y Steven Spielberg

Por un lado, el reciente ganador del Óscar presenta su adaptación de ‘La Odisea’; por el otro, el mítico director de ‘Jurassic Park’ regresa a la ciencia ficción. Les contamos sobre dos producciones cargadas de estrellas.

Redacción Arcadia
2 de enero de 2026, 2:32 p. m.
La Odisea / Christopher Nolan
Son dos gigantes del séptimo arte. Por eso, cada paso que dan y cada producción que anuncian genera enormes olas. En 2026, dos de las películas más esperadas corren por cuenta de Steven Spielberg y Christopher Nolan, y aquí se las presentamos.

Spielberg vuelve a la sci-fi

Empecemos por el que más tiempo lleva maravillando audiencias. Steven Spielberg regresa luego de su muy personal The Fabelmans con una cinta que lo ve regresar a un género en el que ha dejado huella profunda, la ciencia ficción.

YouTube video UFe6NRgoXCM thumbnail

“Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustarías? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al… Día de la Revelación“, dice el avance de esta esperada producción.

Universal Pictures presentó hace poco ese primer avance de la nueva película original, creada y dirigida por Spielberg, protagonizada por un océano de estrellas. Entre ellas, Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo); el ganador del Emmy y el Globo de Oro Josh O’Connor (Challengers, The Crown); el ganador del Oscar Colin Firth (El discurso del rey, la franquicia Kingsman); Eve Hewson (Bad Sisters, La pareja perfecta) y el dos veces nominado al Oscar Colman Domingo (Sing Sing, Rustin).

Si bien la historia es de Spielberg, el guion es de David Koepp, cuyos trabajos previos con Spielberg incluyen los guiones de Jurassic Park, El mundo perdido: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (quizá la única verdaderamente floja). En conjunto, estas películas recaudaron más de 3 mil millones de dólares en todo el mundo.

Spielberg en el set de rodaje de "Tiburón", el primer 'Blockbuster'. Foto: Getty Images

Vale recalcar que Spielberg es el director más taquillero de todos los tiempos, con éxitos de taquilla como Tiburón, E.T. El Extraterrestre, la franquicia de Indiana Jones y Jurassic Park.

Entre sus innumerables galardones, ha ganado tres premios Oscar, incluyendo los Oscar a Mejor Director y Mejor Película por La Lista de Schindler, que recibió un total de siete Oscar, y al Mejor Director por Rescatando al Soldado Ryan. Su película más reciente, The Fabelmans, fue estrenada por Universal en 2022 y recibió siete nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actriz y Mejor Película.

Nolan adapta a Homero

El reconocido cineasta Christopher Nolan, que viene de llevarse el Óscar a mejor director en 2023 por Oppenheimer, regresa con La Odisea, una épica adaptación del clásico de Homero. Así, el británico lleva al cine una de las historias más influyentes de la literatura universal y la reinterpreta a través de la mirada narrativa y visual que lo caracteriza.

YouTube video foP8kp8qD_E thumbnail

Según Richard L. Gelfond, el CEO de IMAX, “la tecnología IMAX que utiliza Nolan en esta película es algo nunca antes visto”. Después de todo, Nolan es conocido por su gran interés en mantener el realismo con efectos especiales prácticos y demás técnicas que mantengan la esencia del film. Es por eso que La Odisea fue filmada en Marruecos, el Reino Unido y varias islas sicilianas, entre las que destaca la isla de Favignana, históricamente asociada a los viajes de Ulises.

El director Christopher Nolan, centro, y Cillian Murphy, derecha, en el set de "Oppenheimer". Foto: AP

Ahora, el tráiler desencadenó una serie de polémicas, por cuenta del diseño de los cascos y también por la nacionalidad de sus actores. Pero esto es Hollywood, así que estas críticas hacen parte de la dinámica natural (algo muy similar sucede con la saga Dune, de Dennis Villeneuve). Entre las estrellas que protagonizan La Odisea de Nolan están Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y el siempre carismático Robert Pattinson.

La Odisea explora temas universales como el tiempo, el destino, la memoria y el precio de ser un héroe. El proyecto suma 250 Millones de dólares de presupuesto.

