Tráiler oficial de ‘El último gigante’ en Netflix: todo sobre la nueva película de Óscar Martínez y Matías Mayer

En la tarde del jueves 5 de marzo, Netflix reveló las primeras imágenes de El último gigante, una nueva producción argentina que apuesta por un drama íntimo y emotivo centrado en las relaciones familiares.

La película, dirigida y escrita por Marcos Carnevale, estará disponible en el catálogo global de la plataforma a partir del 1 de abril y contará con un estreno previo en algunas salas de cine de Argentina el 26 de marzo.

El tráiler presenta una historia marcada por el reencuentro, las heridas del pasado y la posibilidad de reconstruir los vínculos más complejos.

Con una narrativa que combina momentos de tensión con paisajes naturales imponentes, la cinta propone un viaje personal entre padre e hijo que deberá atravesar recuerdos difíciles para encontrar algún tipo de reconciliación.

La producción está protagonizada por Óscar Martínez y Matías Mayer, dos actores que llevan el peso central de la historia y junto a ellos aparecen Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano, mientras que Luis Luque participa de manera especial en el proyecto.

En el centro de la trama se encuentra Boris, un guía turístico que trabaja diariamente en las Cataratas del Iguazú. Su vida transcurre entre recorridos, visitantes y la rutina propia de uno de los destinos más visitados de Argentina. Aunque su personalidad cercana y carismática parece definir su forma de enfrentar el mundo, su historia personal guarda una herida profunda relacionada con su familia.

La tranquilidad de su vida cambia cuando reaparece su padre, una figura que estuvo ausente durante gran parte de su crecimiento. El reencuentro ocurre de manera inesperada y obliga a ambos personajes a enfrentarse a un pasado lleno de silencios y decisiones que marcaron su relación.

A medida que avanza la historia, la distancia emocional entre padre e hijo comienza a ponerse a prueba. La película plantea un proceso de confrontación en el que ambos deberán reconocer errores, expresar resentimientos acumulados y preguntarse si todavía existe la posibilidad de reconstruir un vínculo que prácticamente nunca llegó a formarse.