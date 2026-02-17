La nueva serie número uno de Netflix que arrasa en 40 países: sólo tiene seis episodios

Unfamiliar ha tomado la plataforma Netflix por sorpresa al convertirse en la serie número uno en 40 países desde su estreno reciente.

Esta producción alemana de thriller de espionaje tiene solo seis episodios que mantienen a los espectadores al borde del suspenso con una trama que mezcla secretos familiares y misiones encubiertas.

La serie llegó al catálogo de Netflix el 5 de febrero de 2026, y en su primera semana ya acumuló 4.9 millones de visualizaciones como el título de habla no inglesa más visto entre el 2 y el 8 de febrero.

La historia gira en torno a Meret y Simon Schäfer, interpretados por Susanne Wolff y Felix Kramer, una pareja de exagentes del servicio de inteligencia alemán, el BND.

Junto a ellos aparece Samuel Finzi en un rol clave, mientras que su hija Nina cumple un papel central en el desarrollo de la intriga familiar. Todo comienza de manera aparentemente tranquila durante el cumpleaños número 16 de Nina en el restaurante familiar que administran los Schäfer, ubicado al lado de su casa. Una llamada misteriosa de un hombre herido que pide refugio rompe la rutina y despierta sombras de su pasado como espías, cuando ofrecían servicios paralelos para personas que querían desaparecer pagando un precio.

Unfamiliar llegó al catálogo de Netflix el 5 de febrero de 2026, y en su primera semana ya acumuló 4,9 millones de visualizaciones Foto: Courtesy of Netflix

La producción cuenta con la dirección de Titus Selinski y el guion de Paul Coates, quienes logran un equilibrio entre la tensión del espionaje clásico y los conflictos emocionales del hogar.

Uno de los aspectos destacados de la filmación es que se convirtió en la primera serie de ficción autorizada para rodar en las instalaciones del Servicio Federal de Inteligencia alemán, lo que aporta una autenticidad visual única gracias a una planificación minuciosa y coordinación con las autoridades. Las locaciones principales se encuentran en Alemania, con escenas que capturan tanto la intimidad doméstica como la paranoia de operaciones secretas.

Desde su lanzamiento, Unfamiliar escaló rápidamente en los rankings globales de Netflix, posicionándose en el número uno en múltiples territorios solo días después de su debut.

En la semana posterior a su estreno, los datos preliminares indican un crecimiento sostenido en visualizaciones, superando expectativas para una apuesta que parecía orientada inicialmente a un público local.

La serie ha ingresado al top 10 en varias regiones y se perfila como un fenómeno inesperado en el catálogo, con sus seis episodios diseñados para una experiencia compacta que invita al maratón en una sola tarde.

La trama profundiza en las secuelas de una operación fallida en Bielorrusia hace 16 años, donde Meret y Simon cometieron errores graves que ahora resurgen con la llegada de perseguidores, agentes rusos, el BND y viejos enemigos.

La familia se ve envuelta en una carrera contrarreloj para protegerse, mientras los secretos enterrados salen a la luz y cuestionan la confianza interna. Este enfoque en la carga emocional, los silencios y los dilemas psicológicos diferencia a Unfamiliar de los thrillers de espionaje más espectaculares, priorizando el desarrollo de personajes moralmente grises.

Por ahora, la serie cuenta con una sola temporada de seis episodios, pero su estructura deja cabos abiertos que podrían dar pie a expansiones si los números continúan al alza.