La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

La película protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck ya supera los 104 millones de visualizaciones en menos de un mes y se perfila como uno de los grandes éxitos del año en streaming.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 7:13 p. m.
La película que ya supera los 100 millones de visualizaciones en menos de un mes en Netflix.
La película que ya supera los 100 millones de visualizaciones en menos de un mes en Netflix. Foto: Getty Images

En apenas 24 días desde su estreno, El botín se convirtió en uno de los fenómenos más contundentes de Netflix, alcanzando 104 millones de visualizaciones y consolidándose como una de las producciones más vistas de la plataforma, un logro reservado para pocos largometrajes en la era del streaming.

‘El botín’: la nueva lógica del éxito en Netflix

La cinta, un thriller de acción dirigido por Joe Carnahan y liderado por Matt Damon y Ben Affleck, ha logrado cifras que confirman el atractivo de las grandes estrellas de Hollywood en el ecosistema digital.

Según datos citados por el portal especializado Espinof, la película superó la barrera de los 100 millones de reproducciones en menos de un mes, una métrica que Netflix utiliza como referencia clave para medir el rendimiento de sus contenidos durante los primeros 91 días de exhibición.

En comparación, producciones con un arranque similar suelen cerrar su ventana de 91 días con cifras cercanas a los 120 o 140 millones de visualizaciones, lo que convertiría a este thriller en uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma.

El ritmo inicial coloca a El botín en una posición privilegiada dentro del catálogo del servicio, donde solo un número limitado de títulos alcanza ese nivel de audiencia.

Uno de los elementos que ha llamado la atención en la industria es el esquema contractual de El botín, que incluye un bono adicional ligado a su desempeño en audiencia, una práctica poco habitual en Netflix.

Este acuerdo incluye incentivos parecidos a los del cine tradicional, donde las ganancias dependen del éxito en taquilla.

Esto convierte a la película en un ejemplo del cambio en la forma en que el streaming mide y recompensa sus grandes éxitos, lo que convierte a la película en un caso emblemático del cambio en la lógica del streaming.

Este “detalle” no solo refuerza la narrativa de éxito del filme, sino que también marca una señal de cómo las plataformas podrían empezar a medir y recompensar el impacto real de sus grandes producciones.

YouTube video 5Ezk_kY0jxo thumbnail

Una fórmula que sigue funcionando

Desde una perspectiva cinematográfica, El botín también refleja una tendencia clave en la industria: el regreso de proyectos “de evento” diseñados para streaming, con presupuestos elevados y campañas globales, pero sin pasar por la taquilla tradicional.

En términos de consumo, el filme se ha beneficiado del algoritmo de recomendación, del efecto boca a boca en redes sociales y del atractivo de un género, el thriller de acción, que sigue siendo uno de los más universales y exportables, capaz de trascender barreras culturales y lingüísticas en el ecosistema del streaming.

Para Netflix, este tipo de películas funciona como una vitrina de marca que refuerza su identidad como estudio de gran escala, mientras que para las estrellas representa una vía alternativa para alcanzar audiencias masivas sin depender de la exhibición en salas.

Margot Robbie y Jacob Elordi hicieron impensable confesión tras rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’: “Obsesión mutua”

En un contexto donde el cine comercial enfrenta incertidumbre en los cines, el éxito del filme confirma que el modelo híbrido y el estreno directo en plataformas sigue siendo una apuesta rentable y estratégica.

Su desempeño también refleja cómo Netflix sigue apostando por proyectos de gran escala para mantener su liderazgo frente a competidores como Prime Video y Disney+.

