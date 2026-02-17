Lo mejor de Netflix en 2026: así es ‘La tierra del pecado’, el proyecto que supera el número de visualizaciones de la plataforma

En las primeras semanas de 2026, La tierra del pecado se ha convertido en un fenómeno en Netflix, una miniserie sueca que acumula millones de visualizaciones y lidera rankings globales desde su estreno el 2 de enero.

La producción, conocida en inglés como Land of Sin y en sueco como Synden, narra la investigación de la muerte de un adolescente llamado Silas, cuyo cadáver aparece en una granja de la península de Bjäre, en el sur de Suecia, lo que lleva a dos detectives a desentrañar una pelea familiar profunda y generacional en un entorno rural opresivo.

La inspectora Dani Anttila, una mujer brillante pero defensiva con conexiones personales al caso, se une al novato Malik para indagar en un mundo patriarcal marcado por fuertes lealtades y secretos enterrados, bajo la presión del patriarca Elis, quien exige justicia rápida.​

El proyecto llegó a la plataforma de streaming de la mano de Peter Grönlund, quien asume roles de creador, guionista y director de los cinco episodios que componen su única temporada hasta ahora, con una duración aproximada de 42 a 46 minutos por capítulo.

La producción ejecutiva de la serie estuvo a cargo de Bonnie Skoog Feeney y Mattias Arehn, bajo el sello de Ninjahuset y Netflix.​

Así es ‘La tierra del pecado’ el proyecto de Netflix que supera el número de visualizaciones de la plataforma Foto: Courtesy of Netflix © 2024

El elenco principal destaca por la particiáción de Krista Kosonen quien encarna a Dani Anttila, la detective peculiar y excepcionalmente astuta que lidera la investigación. Mohammed Nour Oklah debuta en un rol protagónico como Malik, el compañero recién graduado que se adentra en el caso con frescura.

Peter Gantman, actor finlandés, da vida a Elis, el tío paterno de Silas y cabeza de la familia que domina el reducto rural. Otros nombres clave incluyen a Lisa Lindgren, Alexander Persson en el papel de la víctima Silas, y Mats Mårtensson como Ivar, padre del joven.​

Así es ‘La tierra del pecado’ el proyecto de Netflix que supera el número de visualizaciones de la plataforma Foto: Courtesy of Netflix © 2024

Las locaciones de las grabaciones se concentraron en el condado de Skåne, al sur de Suecia, aprovechando su diversidad geográfica con campos agrícolas extensos, humedales, carreteras solitarias y zonas costeras que refuerzan el clima de aislamiento.

La ciudad de Malmö sirvió para escenas urbanas, incluyendo locaciones reales como Martins Konditori & Kafé en Södra Förstadsgatan 88 y la plaza histórica Lilla Torg, con sus calles del siglo XVI.

En la municipalidad de Skurup, el equipo enfrentó condiciones extremas en granjas aisladas y terrenos pantanosos, rodando con agua hasta las rodillas para capturar autenticidad en los interiores y exteriores rurales.​

Así es ‘La tierra del pecado’ el proyecto de Netflix que supera el número de visualizaciones de la plataforma Foto: Courtesy of Netflix © 2024

En términos de audiencia, La tierra del pecado ha logrado importantes cifras especialmente para una miniserie no inglesa. En su primera semana, alcanzó 3.2 millones de visualizaciones globales, coronándose en el top de Netflix para series en otros idiomas, y superando los 4,1 millones poco después.

Según FlixPatrol, la serie se posicionó como la sexta serie más vista en el mundo, trending en 58 países como Brasil, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Suecia, donde lideró el ranking, e ingresando al Top 10 en Estados Unidos.

En plataformas de seguimiento como JustWatch, la serie escaló cientos de posiciones puestos en regiones como Argentina y el Reino Unido, colocándose por encima de títulos como 9-1-1: Lone Star o Travelers.