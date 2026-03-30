Vuelven los bailes y el romance: Netflix lanza el tráiler de ‘Los Bridgerton’ temporada 5 con grandes sorpresas

Tras el éxito de su cuarta entrega en este 2026, Netflix ha disipado las dudas sobre el futuro de su drama de época insignia. La plataforma de streaming y la productora Shondaland oficializaron el inicio de la producción de la quinta temporada de ‘Bridgerton’, confirmando que el eje central de la narrativa será Francesca Stirling, la sexta hija de la familia, interpretada por la actriz Hannah Dodd.

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La trama de los próximos ocho episodios se situará cronológicamente dos años después de la muerte de Lord John Stirling, el primer esposo de Francesca. Según la sinopsis oficial compartida por la plataforma, la joven condesa viuda de Kilmartin intentará reintegrarse al competitivo “mercado matrimonial” de la alta sociedad londinense.

Sin embargo, el conflicto central surgirá con el regreso de Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, prima del difunto John, quien llega a Londres para asumir la gestión de las propiedades familiares. Este reencuentro alterará los planes racionales de Francesca, dando paso a una conexión profunda que, según la producción, explorará el duelo compartido y el nacimiento de un nuevo amor.

La decisión de introducir a Michaela Stirling en lugar de Michael Stirling —el personaje masculino que aparece en el quinto libro de la saga, El corazón de una Bridgerton— ha generado una conversación activa entre los seguidores de la obra de Julia Quinn. Ante esto, la showrunner de la serie, Jess Brownell, ha defendido la postura de la producción orientada a la diversidad.

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“En el mundo de Bridgerton no hay lugar para la homofobia, el racismo ni ninguna forma de intolerancia. Dedicar una temporada entera a una relación lésbica es algo enorme”, afirmó Brownell en declaraciones a medios internacionales, subrayando que la esencia de la ficción seguirá siendo el humor y la alegría, a pesar de los matices dramáticos.

Quinn vaticinó que la temporada de Francesca será la historia “más emotiva y desgarradora de la serie hasta la fecha”, confiando en que tanto la versión literaria como la televisiva lograrán conmover al público por sus propios méritos. Bajo la dirección ejecutiva de Shonda Rhimes y Betsy Beers, el rodaje de la quinta temporada ya se encuentra en marcha.

Aunque Netflix no ha emitido una fecha exacta, expertos de la industria proyectan que el lanzamiento podría producirse hacia el año 2028, siguiendo el ciclo de producción bienal que ha mantenido la franquicia en sus entregas más recientes. Por ahora, el tráiler ha servido para consolidar a ‘Bridgerton’ como uno de los fenómenos globales más persistentes del catálogo de streaming.