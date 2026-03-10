Premios Óscar 2026: películas nominadas que se pueden disfrutar en HBO Max

Se acercan los Premios Óscar y es hora de empezar la maratón para ponerse al día con algunos de los nominados de este año. Pero si aún no has comenzado, no te preocupes: HBO Max reúne las mejores historias del cine para ver cuando quieras, desde algunos de los nominados de este año hasta los ganadores recientes e históricos de los Óscar.

Estos premios, en los que se entregan galardones a lo mejor del cine, se podrán ver a través de HBO Max y TNT en vivo este 15 de marzo, a partir de las 4 p.m. (México).

Series relacionadas con los Premios Óscar que se pueden ver en HBO Max.

Pecadores

La nueva película de Ryan Coogler es la más nominada a los Óscar, no solo de este año, sino de toda la historia. El largometraje compite en 16 categorías, un récord en los premios, incluyendo premios como «Mejor película».

Pecadores sigue a dos hermanos gemelos, Smoke y Stack (Michael B. Jordan), que intentan dejar atrás sus problemáticas vidas para regresar a la ciudad donde crecieron y empezar de nuevo. Sin embargo, descubren que un gran mal les espera para darles la bienvenida, en un misterio que involucra música, sangre y mucha acción.

La película fue uno de los mayores éxitos de taquilla y de la crítica del año, y llega a los Óscar como una de las películas más aclamadas de 2025.

Michael B. Jordan compite por el premio al ‘Mejor actor protagónico’ por su trabajo en el papel de los gemelos, mientras que Ryan Coogler es uno de los nombres en la disputa por el premio al ‘Mejor director’.

El reparto también incluye a Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, nominados como actores secundarios, y grandes nombres como Hailee Steinfeld, Miles Caton, Omar Benson Miller, entre otros.

Una batalla tras otra

Con Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson regresa a las pantallas de cine con una de las películas más aclamadas de 2025. La obra cuenta la historia de Bob (Leonardo DiCaprio), un exmiembro de un grupo revolucionario que decide salir de su retiro para emprender la misión más importante de su vida: rescatar a su hija.

El largometraje se encuentra entre los más nominados de la edición número 98 de los Óscar, con un total de 13 nominaciones. Además de competir por la estatuilla a la ‘Mejor película’, Leonardo DiCaprio opta al premio al ‘Mejor actor protagónico’; Sean Penn y Benicio del Toro compiten juntos en la categoría de ‘Mejor actor de reparto’ y Teyana Taylor está nominada a ‘Mejor actriz de reparto’.

Más allá de su reparto estelar, también llama la atención por su ritmo acelerado y sus secuencias de acción impresionantes. Paul Thomas Anderson, nominado al Oscar al ‘Mejor director’, ofrece uno de los mejores trabajos de su carrera y se consolida como uno de los principales cineastas de la actualidad.

La hora de la desaparición

¡El terror también está presente en la edición número 98 de los Óscar! La hora de la desaparición, uno de los mayores éxitos del género del año pasado, está presente en los premios con la brillante actuación de Amy Madigan, nominada a la ‘Mejor actriz de reparto’.

La película de Zach Cregger narra la misteriosa desaparición de 17 niños de una misma clase, que abandonaron sus hogares a la misma hora de la madrugada, con la excepción de un solo joven. La ciudad se lanza entonces en busca de respuestas al misterio mientras intenta seguir con su vida.

Alabama: Presos del sistema

Grabada durante seis años desde dentro de la red penitenciaria de Alabama, Alabama: Presos del sistema encuentra entre los documentales nominados a la 98.ª edición de los Óscar.

La película de Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman está nominada al premio al ‘Mejor largometraje documental’ y sigue el esquema de corrupción de uno de los sistemas penitenciarios más letales de Estados Unidos, presentando la perspectiva de los reclusos y denunciando la violencia y las condiciones de vida a las que están expuestos.

Anora

¡La última ganadora del Oscar a la ‘Mejor película’ también está en HBO Max! Anora, el gran éxito de Sean Baker que ganó cinco premios en 2025, cuenta la historia de Anora (Mikey Madison), una joven stripper que conoce al hijo de un oligarca ruso en el club nocturno en el que trabaja y con el que entabla un repentino e improbable romance hasta que se casan en Las Vegas.

Sin embargo, la historia de amor entre los dos sufre turbulencias cuando la noticia llega a Rusia, lo que da lugar a una comedia desenfrenada y llena de tensiones.

Además de ganar a la ‘Mejor película’ en los Oscars, Anora también destacó en las categorías individuales. En su primer papel destacado, Mikey Madison ganó el premio a la ‘Mejor actriz’ por su trabajo en la película, mientras que Sean Baker se llevó el premio al ‘Mejor director’.

La obra se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos recientes del cine entre el público y la crítica, más allá de su exitosa noche en los Oscars.

Casablanca

Casablanca, uno de los mayores éxitos de la historia del cine, es también uno de los grandes protagonistas de los Oscars. La película de 1942 narra la historia de un exiliado estadounidense que encuentra refugio en la ciudad de Casablanca, en Marruecos, y se dedica a regentar un club nocturno.

Allí se reencuentra con un antiguo amor, que ahora está casada y necesita ayuda para huir de los nazis. Casablanca es una de las obras más icónicas de la historia de los Oscars, tras haber sido nominada a ocho categorías en 1944 y haber ganado tres de ellas.

Además del premio a la ‘Mejor película’, el largometraje también fue reconocido en categorías como «Mejor director» por el trabajo de Michael Curtiz.

Duna

Entre los éxitos más recientes del cine, Duna es también una de las películas más destacadas en las últimas entregas de los Óscar. La primera parte de la adaptación de una de las mayores historias de ciencia ficción obtuvo diez nominaciones en 2022, de las cuales ganó seis.

La obra sigue a Paul Atreides, un joven brillante y dueño de un destino más allá de su comprensión. Para asegurar el futuro de su familia y su pueblo, debe viajar al planeta más peligroso del universo en una incursión misteriosa y decisiva.

La épica de Denis Villeneuve fue la gran ganadora de su edición tras alzarse con estatuillas como las de ‘Mejor fotografía’, ‘Mejor diseño de producción’, ‘Mejores efectos visuales’ y ‘Mejor sonido’.

La segunda parte de la película repitió su éxito en 2025 y fue nominada a la nueva edición de los Óscar a la ‘Mejor película’.

Además de estas películas imperdibles, disfruta de otros títulos nominados o ganadores del Oscar® en HBO Max, como El diablo está ocupado, Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, El Brutalista, La sustancia, Casi famosos, Interestellar, Buenos muchachos, El caballero de la noche, y más.