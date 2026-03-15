🔴 Premios Óscar 2026 EN VIVO | Siga en directo las nominaciones, premios y reacciones de la gala

Los amantes del cine están a la espera del inicio de la ceremonia de los Premios Óscar, uno de los eventos más importantes del séptim arte. En la velada se premian las mejores producciones a nivel mundial.
Como es constumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reúne a las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento para reconocer el trabajo cinematográfico, las actuaciones y los talentos que marcaron la pantalla grande durante los últimos 12 meses.
Desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores en las categorías más importantes, la gala promete momentos memorables, discursos emotivos y reacciones que rápidamente se convierten en tendencia en todo el mundo.