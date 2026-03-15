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🔴 Premios Óscar 2026 EN VIVO | Siga en directo las nominaciones, premios y reacciones de la gala

La versión 98 de los galardones promete una gran cantidad de sorpresas para los seguidores del séptimo arte.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de marzo de 2026, 12:08 p. m.

Los amantes del cine están a la espera del inicio de la ceremonia de los Premios Óscar, uno de los eventos más importantes del séptim arte. En la velada se premian las mejores producciones a nivel mundial.

Como es constumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reúne a las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento para reconocer el trabajo cinematográfico, las actuaciones y los talentos que marcaron la pantalla grande durante los últimos 12 meses.

Premios Óscar estrenan categoría en sus galardones: lista de nominados sorprendió

Desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores en las categorías más importantes, la gala promete momentos memorables, discursos emotivos y reacciones que rápidamente se convierten en tendencia en todo el mundo.

Estatuas decorativas de los Óscar se encuentran cerca de focos y cortinas rojas mientras se realizan los preparativos finales para la 95.ª entrega de los Premios de la Academia, en Hollywood, Los Ángeles, California, el 11 de marzo de 2023. (Foto de Stefani Reynolds / AFP)
En la noche del domingo 15 de marzo se llevará a cabo la versión 98 de la entrega de galardones. Foto: AFP

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La noche de los Premios Óscar 2026 promete ser uno de los eventos más esperados del año dentro de la industria del entretenimiento teniendo en cuenta que la ceremonia, reúne a las figuras más importantes de Hollywood.

La transmisión podrá seguirse desde las 05:00 p. m. en Colombia, en donde se observará la llegada de las celebridades y su paso por la alfombra roja.