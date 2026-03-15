🔴 Premios Óscar 2026 EN VIVO | Siga en directo las nominaciones, premios y reacciones de la gala

Los amantes del cine están a la espera del inicio de la ceremonia de los Premios Óscar, uno de los eventos más importantes del séptim arte. En la velada se premian las mejores producciones a nivel mundial.

Como es constumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reúne a las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento para reconocer el trabajo cinematográfico, las actuaciones y los talentos que marcaron la pantalla grande durante los últimos 12 meses.

Premios Óscar estrenan categoría en sus galardones: lista de nominados sorprendió

Desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores en las categorías más importantes, la gala promete momentos memorables, discursos emotivos y reacciones que rápidamente se convierten en tendencia en todo el mundo.