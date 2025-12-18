Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC: esta es la razón

En un cambio sísmico para uno de los eventos más emblemáticos de la televisión, los Premios de la Academia dejarán ABC y comenzarán a transmitirse por streaming en YouTube a partir de 2029, anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

ABC continuará emitiendo la ceremonia anual hasta 2028. Ese año marcará la edición número 100 de los Óscar.

Pero desde 2029, YouTube conservará los derechos globales de transmisión en streaming de los Óscar hasta 2033. En la práctica, YouTube se convertirá en el hogar de todo lo relacionado con los Óscar, incluida la cobertura de la alfombra roja, los Governors Awards y el anuncio de las nominaciones.

Este es uno de los eventos más importantes en la industria del cine. Foto: Getty Images via AFP

“Estamos encantados de iniciar una alianza global multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Óscar y de nuestra programación de la Academia durante todo el año”, afirmaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la entidad, Lynette Howell Taylor.

“La Academia es una organización internacional, y esta alianza nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica”, agregó.

Aunque los principales premios han sumado alianzas con plataformas de streaming, el acuerdo con YouTube marca la primera vez que uno de los cuatro grandes, Óscar, Grammy, Emmy y Tony, abandona por completo la televisión abierta. Esto pone una de las transmisiones no relacionadas con la NFL más vistas en manos de Google. YouTube cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios.

Los Premios de la Academia se transmitirán de forma gratuita en todo el mundo a través de YouTube, además de estar disponibles para los suscriptores de YouTube TV. La señal contará con pistas de audio en varios idiomas, así como subtítulos.

Los Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC. Foto: AFP

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

“Los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que honran la excelencia en la narración y el arte”, dijo Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube. “Asociarnos con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creatividad y amantes del cine, manteniéndose fiel al legado histórico de los Óscar”.

ABC, propiedad de The Walt Disney Co., ha sido el hogar televisivo de los Óscar durante casi toda su historia. NBC transmitió por primera vez la ceremonia en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961. Salvo por el periodo entre 1971 y 1975, cuando NBC volvió a emitir el evento, los Óscar han estado en ABC.

“ABC ha sido el orgulloso hogar de los Óscar durante más de medio siglo”, señaló la cadena en un comunicado. “Esperamos con interés las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario del programa en 2028, y le deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo”.

Los Premios de la Academia de 2025 fueron vistos por 19,7 millones de espectadores en ABC, un ligero aumento frente al año anterior. Sigue siendo una de las transmisiones televisivas más grandes del año, aunque con menos de la mitad de la audiencia que alcanzaron los Óscar en su apogeo. En 1999, más de 55 millones de personas vieron cómo “Titanic”, de James Cameron, ganaba el premio a mejor película.

Premios Óscar 2029: serán transmitidos en YouTube. Foto: Getty Images

La Academia de Cine, al elegir YouTube por encima de otras opciones como Netflix o NBC Universal/Peacock, optó por una plataforma con una audiencia amplia y masiva, aunque sin una infraestructura de producción tan consolidada.

Aun así, más personas, especialmente jóvenes, ven YouTube que cualquier otra plataforma de streaming. Según Nielsen, YouTube representó el 12,9 % de todo el contenido televisivo y de streaming consumido en noviembre. Netflix ocupó el segundo lugar con una cuota de mercado del 8,3 %.

*Con información de AP.