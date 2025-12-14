Karol G lo hizo de nuevo y sorprendió con inesperado cambio de look en su cabello: “Aprovechando la temporada”

Karol G es una de las artistas colombianas que ha dado un salto significativo en la industria musical, gracias a la combinación de ritmos que ha explorado en sus canciones, su capacidad para conectar con el público y, especialmente, por mostrarse auténtica sobre el escenario.

La cantante no solo logró conquistar al público colombiano, sino que también ha pisado algunos de los escenarios más importantes del mundo y ha realizado colaboraciones de alto nivel.

Entre ellas se destacan su participación en el icónico desfile de Victoria’s Secret y el dueto con Andrea Bocelli en el Vaticano, donde interpretaron Vivo por ella, un momento que marcó un hito en su carrera como artista latinoamericana.

Karol G camina por la pasarela durante el desfile de moda de Victorias's Secret. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, la cantante y compositora también ha permitido que sus seguidores conozcan su faceta más real.

Sus redes sociales se han convertido en una ventana para conectar con sus fans, quienes siguen de cerca la vida de Carolina Giraldo. Uno de los temas que más atención ha despertado es su relación con el cantante Feid, con quien hasta ahora se ha mostrado como una pareja sólida y genuina.

Dentro de esa cotidianidad y de sus procesos personales, uno de los aspectos que la ha hecho destacar es su constante transformación estética. A lo largo de los años, la artista ha lucido distintos cambios de look, especialmente en el color de su cabello, que ha variado según cada etapa, pasando por tonos como el azul, el rosado y el rojo.

Recientemente, Karol G volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar un nuevo cambio de imagen en sus plataformas digitales. En esta ocasión, optó por un corte a la altura del cuello, lo que generó sorpresa entre sus fans.

No obstante, la artista aclaró cualquier especulación al explicar, a través de sus historias, que se trataba de una decisión para cuidar la salud de su cabello y estimular su crecimiento, razón por la cual decidió hacerlo ella misma.