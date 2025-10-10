Rafael Santos se pronunció en medio de la polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes; dio alerta

En los últimos días, se revivió una fuerte polémica en redes sociales, algunos meses después de que salieran a la luz pruebas de una supuesta infidelidad hacia Lili Díaz por parte de su exesposo Evelio Escorcia con Dayana Jaimes.

Frente a esto, la hija de Diomedes habló nuevamente y expuso mensajes que habría recibido.

Esto generó una ola de reacciones por parte de los involucrados y sus seguidores, quienes comentaron la situación y tomaron partido por lo ocurrido.

Incluso, Betsy Liliana, ex del Cacique de la Junta y madre de Lily dio fuertes declaraciones del caso y manifestó estar preparada para defender a su hija.

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales. Y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda. Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera, culiandote al marido y ¿vienes a hablar de versículos de la Biblia?”, mencionó en los primeros segundos de un audio que se viralizó en las redes sociales.

Visiblemente incómoda, la excompañera sentimental del intérprete de Sin medir distancias y Tú eres la reina aseguró que, antes de que Dayana Jaimes formalizara su relación con Martín Elías, ambos habrían estado involucrados en un triángulo amoroso junto al cantante.

“Recuerda que si bien, eres la viuda de Martín Elías, antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿te lo recuerdo? ¿Ya se te olvidó?”.

Además, dejó claro que su hija no tiene por qué compararse con Dayana, ya que recientemente dio a luz a sus gemelos, fruto de la relación que mantiene actualmente, y está atravesando uno de los momentos más felices de su vida.

Posteriormente, algunos usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok compartieron unas supuestas palabras que habría mencionado Rafael Santos, hermano de Lili Díaz.

“Yo sabía que no estaba equivocado al pensar que esa mujer no era buena para mi hermano, Martín Elías, lástima que Martín no está aquí para que viera lo mala mujer que es y que ha sido”.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 1,5 millones de seguidores, el cantante dejó en claro que estas no son sus palabras y hasta el momento, no ha expresado ningún tipo de opinión con respecto a la situación que enfrentan los miembros de su familia.

