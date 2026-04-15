Él es Roberto Sánchez, el controvertido candidato de izquierda que Gustavo Petro apoya en Perú

El candidato de izquierda radical Roberto Sánchez trepó este miércoles al segundo lugar en el recuento parcial de las presidenciales en Perú y se ubica como posible rival de la derechista Keiko Fujimori en un balotaje, tras unos comicios opacados por fallas logísticas y denuncias.

Perú se encuentra hundido en una grave crisis política desde hace una década. Con una sucesión de ocho mandatarios, seis de los cuales no cumplieron su mandato por destitución o ante la amenaza de ello, la ciudadanía dejó de creer en sus políticos.

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Con más de 90 % de las actas contabilizadas, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori obtiene cerca de 17 % de los votos. La sigue Roberto Sánchez (12 %), tras desplazar por mínima diferencia al ultraconservador Rafael López Aliaga (11,9%), quien cuestiona la elección. Los resultados aún pueden variar.

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), incluso se ha declarado como “castillista” y creció el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), organizadora del sufragio.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, vota durante las elecciones generales en Lima. Foto: AP

El presidente colombiano, Gustavo Petro, mostró su apoyo al líder de izquierda peruano luego del giro en los resultados.

“El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población”, dice el mensaje del mandatario en la red social.

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato del partido Juntos por el Perú.

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“Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten”, dijo Sánchez en entrevista con la AFP el martes. “Estas elecciones se tienen que respetar”, agregó.

Unas proyecciones publicadas el lunes por la consultora Ipsos ya lo colocaban con las mejores posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Perú. Foto: AP

“Deseo de cambio”

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, el único que sobrevivió en su puesto durante los cinco cambios de gabinete que tuvo aquel turbulento gobierno de 17 meses.

Con un sombrero campesino, ha emulado durante su campaña la imagen del sindicalista Castillo, maestro de escuela que llegó a ser mandatario.

Hoy preso y condenado a más de 11 años por un fallido intento de disolver el Congreso, Castillo se mantiene popular entre los sectores empobrecidos de los Andes.

“Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga” la facultad de indultarlo, aseguró Sánchez.

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El candidato de Juntos por el Perú prometió una “nueva Constitución” y la fundación de un “Estado plurinacional” para gobernar con los pueblos nativos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia.

“Hay un inmenso deseo de cambio” entre las poblaciones excluidas, dijo a la AFP.

Además, propone convocar una asamblea constituyente para reemplazar la actual Constitución. Así mismo, reconfigurar el modelo político y económico, con mayor rol del Estado y participación ciudadana.

También propone amnistía o indulto para Pedro Castillo y expulsar al director del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.

Mientras tanto, el ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump, criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.

“Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral”, dijo ante cientos de sus partidarios reunidos frente a la sede del máximo tribunal electoral.

*Con información de AFP.