Escándalo en plenas elecciones en Perú: Detienen a alto cargo del organismo electoral en medio del conteo de votos

La Policía peruana confirmó la detención del gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), máximo organismo electoral de Perú, José Edilberto Samamé Blas, por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso de las elecciones generales del país.

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“La Policía Nacional de Perú intervino en flagrancia delictiva a J. E. S. B., exgerente de Gestión Electoral de la ONPE por presunto delito de omisión de actos funcionales”, ha informado la institución policial en un comunicado.

La detención se ha efectuado “con rigor legal, evidenciando una respuesta inmediata frente a hechos que afectan la administración pública”. “Nadie está por encima de la ley. Se continuará informando”, ha indicado la PNP.

⚠️🇵🇪 | ¡SE PUDRIÓ TODO!

La Policia del Perú, intervino el local de la Organización de procesos electorales (ONPE), y detuvo a funcionario acusado de "omisión de funciones", que llevó a dejar sin voto a mas de 100 mil personas. En Perú no se salvan ni presidentes, ni funcionarios. pic.twitter.com/CeOsPEG9xF — Carlo Martin (@Liberfach0) April 13, 2026

Efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP han detenido a Samamé Blas en relación con las mesas que no se pudieron constituir durante la jornada electoral del domingo, motivo por el que la votación en estos puntos se ha prorrogado hasta el lunes a pesar de que ya se están publicado resultados parciales de los comicios.

La ONPE ha sido criticada por las deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral con demoras excesivas en la apertura de sus centros de votación debido a la falta del material electoral.

Perú amplió jornada de votación hasta este lunes por incidentes que dejaron a miles de personas sin sufragar

La crisis alcanzó su punto más crítico en la zona sur de Lima, donde la ausencia absoluta de actas, padrones y cédulas obligó a los organismos electorales a tomar la medida de suspender el proceso en varios colegios y realizar la votación el lunes.

Esta situación afectó al derecho al sufragio de miles de ciudadanos, lo que desembocó en la retención de miembros de mesas y protestas ante los colegios electorales, informa la emisora peruana RPP.

Esta fotografía, distribuida por la Policía Nacional del Perú, muestra la detención de José Edilberto Samame Blas (derecha), director de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por un agente de la policía anticorrupción en Lima el 13 de abril de 2026. Foto: AFP

Mientras, la ONPE ha anunciado que adoptará acciones legales contra la empresa subsidiaria encargada del reparto del material, Servicios Generales Galaga.

Antes incluso de su detención, Samamé Blas habría enviado su carta de dimisión al presidente de la ONPE, Piero Corvetto. Samamé Blas reconocía en la misiva los fallos logísticos que afectaron el despliegue del material electoral en diversos puntos de votación de Lima.

“Estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, ha explicado en la carta, publicada por RPP.

El objetivo es “no entorpecer ni generar suspicacias sobre la integridad, transparencia y ejecución” del proceso electoral, ha relatado, al tiempo que se ha puesto a disposición de las autoridades para todas las investigaciones que correspondan.

El conteo de votos se esta llevando a cabo en Perú Foto: Twitter / @ONPE_oficial (A.P.I.)

Mientras, continúa el recuento de la votación, con especial atención a las elecciones presidenciales.

La candidata ultraderechista Keiko Fujimori sería la más votada, con un 16,94% de los votos, seguida del también ultraconservador Rafael López Aliaga (14,36%), según el 55,09% del escrutinio publicado por la ONPE, con lo que ambos pasarían a la segunda vuelta de los comicios de mantenerse este resultado.

Con información de Europa Press*