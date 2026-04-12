Día clave en Perú: Ciudadanos eligen a un nuevo presidente en medio de la crisis política. Así serán los comicios

Sacudidos por la criminalidad, los peruanos eligen este domingo, 12 de abril, entre 35 candidatos a su nuevo presidente, en una apretada elección sin liderazgos populares que resume una década de turbulenta crisis política.

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Más de 27 millones de ciudadanos peruanos están convocados a participar en las elecciones de este domingo. En esta jornada se escogerá a los integrantes del Congreso, compuesto por 130 diputados y 60 senadores.

Es muy probable que, tras la primera vuelta electoral, la definición del nuevo presidente del Perú se postergue a una segunda votación prevista para el próximo 7 de junio.

Ciudadanos peruanos acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Foto: Twitter / @ONPE_oficial (A.P.I.)

Por su parte, los centros de votación funcionarán el domingo desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Perú, país con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Los peruanos ya no confían en sus políticos, a los que responsabilizan de la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

En los comicios presidenciales concurren 35 aspirantes, de los cuales únicamente cuatro son mujeres. Asimismo, cada agrupación política incluye dos postulantes a la vicepresidencia.

Por cuarta vez, la hija del condenado Alberto Fujimori aspira a la Presidencia del país inca. El escenario actual, tanto en el interior como en el exterior de Perú, la convierten en la candidata con más opciones de ganar. Foto: AFP

Conforme a la normativa electoral, si ningún candidato logra alcanzar la mayoría absoluta, se realiza una segunda vuelta en la que compiten aquellos dos que hayan obtenido los mayores porcentajes de votos.

Según recientes sondeos, Keiko Fujimori encabeza las preferencias. En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, prometió expulsiones de migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

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La siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el exalcalde ultraconservador Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Los electores se enfrentarán a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que además marcarán por primera vez desde 1990 diputados y senadores. Perú restablecerá desde julio un parlamento bicameral.

Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López-Chau, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Marisol Pérez Tello. Perú celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026. Foto: AFP

Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.

Centrados en seguridad, durante tres meses los principales candidatos casi no hablaron de reforma política ni de derechos humanos, explica, y tampoco hubo “propuestas claras” para impulsar la producción del país y reducir la alta informalidad laboral de 70%.

Desde el año 2016, los mandatarios no han conseguido completar el periodo presidencial de cinco años, permaneciendo en el cargo, en promedio, alrededor de 14 meses.

Más del 90% de los peruanos tienen “poca” o “ninguna confianza” en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

Los peruanos se muestran desconfiados ad portas de unas elecciones cruciales en el país Foto: AP

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con boyantes exportaciones mineras y la inflación más baja con 1,5%.

Con información de AFP*