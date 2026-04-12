Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles de personas sin sufragar

La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus lugares de votación.

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Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

El “JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 7:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”, dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.

“No han dado garantías de un proceso claro (...) No hay otro nombre más que fraude”, dijo a la AFP Karina Herrera, mientras protestaba frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este incidente marcó la jornada, con largas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

“Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana”, dijo en conferencia de prensa el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Los votantes hacen cola en un colegio electoral durante las elecciones generales celebradas en Lima, Perú. Foto: AP

Aunque el sufragio es obligatorio en Perú, quienes no pudieron votar no serán multados, según la ONPE.

La presidencia de Perú se desmarcó en un comunicado de los incidentes y señaló que son competencia de los organismos autónomos del sistema electoral.

Cuando aún no se habían cerrado las votaciones agentes anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de repartir materiales para sufragar, según la policía.

Piero Corvetto, director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, habla durante las elecciones generales en Lima. Foto: AP

Periodistas de la AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo.

En la noche decenas de personas gritaban “fraude, fraude” en una protesta frente a la máxima autoridad electoral rodeada de policías.

“Yo no avalo los resultados (...) Deben haber nuevas elecciones”, dijo Karina Gálvez, una abogada de 52 años.