Petro confesó si siente temor de correr la suerte de Maduro y reveló alarmante comentario que hizo Trump: “Cosas malas en Colombia”

El presidente Gustavo Petro contó nuevos detalles de lo que fue la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo se sintió durante la conversación.

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario colombiano admitió que en verdad sintió miedo de correr la misma suerte de Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra en una cárcel en Nueva York.

“Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses“, dijo.

El jefe de Estado afirmó que en Colombia “ni siquiera hay defensa antiaérea“, ya que el conflicto es interno y la guerrilla, el principal actor armado, no cuenta con el tipo de aviones que sí tiene una potencia como Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que no hizo falta que las personas que cuidan de su seguridad le advirtieran de algún peligro real, ya que esto quedaba más que claro con lo que Trump advirtió en más de una ocasión.

“Pero lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular“, señaló.

El mandatario explicó que cree que esa “amenaza” de lo que pudiera hacer el magnate en su contra por ahora está “congelada, aunque fue hermético al decir que puede estar equivocado.

Fue en ese momento cuando reveló una de las cosas que el inquilino de la Casa Blanca le comentó en medio de la conversación.

“Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar“, relató.

Acerca de cómo fue el diálogo, el presidente de Colombia indicó que pudo expresar su opinión, ya que desde la oposición, a su juicio, estaban diciendo cosas erradas de lo que su Gobierno está haciendo relacionado con la lucha contra el narcotráfico.

Sobre la impresión que le dejó el mandatario norteamericano, aseguró que tienen algo en común: “Hace lo que piensa, como yo”.

“También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía, pero por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí“, agregó durante la entrevista.

Tras lo que fue la conversación entre los dos presidentes, ahora los gobiernos están trabajando en lo que será la visita de Petro a la Casa Blanca, ya que ese fue un acuerdo al que llegaron.

Hasta el momento no hay fecha exacta de cuándo se dará, pero las dos partes trabajan a toda marcha teniendo en cuenta que al líder natural del Pacto Histórico le quedan pocos meses en el poder.