Petro confesó si siente temor de correr la suerte de Maduro y reveló alarmante comentario que hizo Trump: “Cosas malas en Colombia”

El mandatario colombiano habló de la sensación que le quedó tras la llamada con el magnate y reveló nuevos detalles de cómo fue.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 2:14 p. m.
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump Foto: AP, Presidencia, Adobe

El presidente Gustavo Petro contó nuevos detalles de lo que fue la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo se sintió durante la conversación.

En una entrevista con el diario El País de España, el mandatario colombiano admitió que en verdad sintió miedo de correr la misma suerte de Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra en una cárcel en Nueva York.

Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses“, dijo.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

El jefe de Estado afirmó que en Colombia “ni siquiera hay defensa antiaérea“, ya que el conflicto es interno y la guerrilla, el principal actor armado, no cuenta con el tipo de aviones que sí tiene una potencia como Estados Unidos.

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social

Gustavo Petro responde a cumbre criminal de Iván Mordisco y alarma por las elecciones

Mientras Petro trinaba contra Trump, “indudablemente” tenía miedo de correr con la misma suerte que Maduro: “Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea”

“Campeón de la corrupción”: la dura reacción del expresidente Álvaro Uribe a la entrevista de Petro en El País de España

“De rodillas y con susto”: Juan Carlos Pinzón reacciona a la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

Las mentiras del presidente Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno Duque

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

Gustavo Petro aseguró en la plaza que cuando era candidato atentaron con armas contra él, pero en ese atentado dijo otra cosa

Asimismo, sostuvo que no hizo falta que las personas que cuidan de su seguridad le advirtieran de algún peligro real, ya que esto quedaba más que claro con lo que Trump advirtió en más de una ocasión.

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Pero lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular“, señaló.

El mandatario explicó que cree que esa “amenaza” de lo que pudiera hacer el magnate en su contra por ahora está “congelada, aunque fue hermético al decir que puede estar equivocado.

Fue en ese momento cuando reveló una de las cosas que el inquilino de la Casa Blanca le comentó en medio de la conversación.

YouTube video H1MUPgrytP4 thumbnail

Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar“, relató.

Acerca de cómo fue el diálogo, el presidente de Colombia indicó que pudo expresar su opinión, ya que desde la oposición, a su juicio, estaban diciendo cosas erradas de lo que su Gobierno está haciendo relacionado con la lucha contra el narcotráfico.

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Sobre la impresión que le dejó el mandatario norteamericano, aseguró que tienen algo en común: “Hace lo que piensa, como yo”.

“También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía, pero por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí“, agregó durante la entrevista.

Tras lo que fue la conversación entre los dos presidentes, ahora los gobiernos están trabajando en lo que será la visita de Petro a la Casa Blanca, ya que ese fue un acuerdo al que llegaron.

Hasta el momento no hay fecha exacta de cuándo se dará, pero las dos partes trabajan a toda marcha teniendo en cuenta que al líder natural del Pacto Histórico le quedan pocos meses en el poder.

