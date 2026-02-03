Nación

“No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico”: Vicky Dávila tras confesión de Pipe Tuluá sobre la campaña Petro

La precandidata presidencial reveló un explosivo audio que probaría el llamado Pacto de La Picota.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 8:24 p. m.
Vicky Dávila hizo la revelación.
Vicky Dávila hizo la revelación.

Un llamado de atención urgente hizo la precandidata presidencial Vicky Dávila al pueblo colombiano después de que destapó el explosivo audio de voz del recién extraditado Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tulua, excabecilla de La Inmaculada, confesando lo que sería la prueba reina del conocido Pacto de La Picota.

Desde el norte de Bogotá, Dávila manifestó: “Quiero decirles que no nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico y la corrupción. Ya tuvimos a Ernesto Samper elegido por el cartel de Cali, ya tuvimos a Juan Manuel Santos reelegido por la multinacional de los sobornos Odebrecht, ya tuvimos a Gustavo Petro elegido con plata podrida y sucia de la corrupción”.

Las palabras de la precandidata se dieron luego de que revelara la grabación en la que Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, confesó “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, con dinero que habría terminado en la campaña del entonces candidato presidencial.

“Les pido que nunca más nos dejemos imponer la Presidencia por parte del narcotráfico y la corrupción”, fue el mensaje contundente que dio la precandidata presidencial desde una rueda de prensa que organizó en el norte de Bogotá.

Vicky Dávila revela explosivo audio del extraditado Pipe Tuluá: asegura que dio plata a la campaña de Petro, a través de su hermano Juan Fernando

El mensaje de Vicky Dávila se conoció después de que Pipe Tuluá, el excabecilla de La Inmaculada, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos, para que responda por los pendientes que tiene con la justicia de ese país. Según MinJusticia, el narco intentó fugarse antes de ese trámite.

Pero antes de ser enviado a EE. UU., Marín confesó en una nota de voz: “Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería hacer es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”.

YouTube video mKSoF9uA8cw thumbnail

El audio deja serias dudas sobre la posible financiación de dineros ilegales a la campaña de Petro para las elecciones de 2022; sería una prueba de que el Pacto de la Picota sí existió y que las visitas a las cárceles en la campaña presidencial iban más allá de la paz total.

La Fiscalía ha venido adelantando interrogatorios a parapolíticos y extraditables recluidos en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, por la investigación de presunto ofrecimiento o pago de millonarias sumas que habrían hecho para subirse a la paz total y evitar su extradición a Estados Unidos.

