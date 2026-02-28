Nación

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

El funcionario también informó sobre recompensas por cabecillas de las estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para el sur de Bolívar.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas en la región del sur de Bolívar, para aumentar el control territorial y la presencia institucional, y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.

Entre los principales anuncios está un aumento en el pie de fuerza del Ejército Nacional y la Policía, y la entrega de recompensas por cabecillas clave de los grupos criminales que operan en esta zona del país.

Sánchez explicó que la próxima semana llegarán 300 miembros del Ejército Nacional a la región, a los cuales se sumarán otros 300 en el mes de abril, para atacar puntos estratégicos contra el Clan del Golfo, las disidencias de Calarcá y el el grupo armado del ELN.

Durante el primer semestre de este año también está planeada la llegada de 50 uniformados pertenecientes a la Policía Nacional, mientras que al municipio de Simití y sus alrededores llegará un componente del grupo de Operaciones Especiales.

Nuestra función es desarrollar las operaciones para que haya protección de la vida, pero también gobernabilidad y esta gobernabilidad se da también fortaleciendo el diálogo con las comunidades, instrucción que le hemos dado a toda la fuerza pública”, indicó Sánchez.

El alto funcionario anunció recompensas por los cabecillas de las estructuras criminales que delinquen en esta región del país, entre las que se encuentran el Clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y el ELN.

Por los alias de Yeferson, Piñas o Moisés y Hernán, del Clan del Golfo, se ofrecen por cada uno hasta 640 millones de pesos para quien brinde información que permita su neutralización.

Por alias Julián, de las disidencias de las Farc, también se ofrecen hasta 640 millones; mientras que por los cabecillas del ELN en la región aumenta el valor de las recompensas ofrecidas por el sector de Defensa.

Por alias Omar, Mauricio o Casinga el Ministerio de Defensa ofrece hasta 3.244 millones de pesos; por alias Mara y alias ‘Arbey’, la suma alcanza los 1.641 millones de pesos, por cada uno.

Dentro de la estrategia también se buscará mejora varias bases militares y estaciones de policía en Magangué y Montecristo, así como adelantar el reposicionamiento de una base en la región de Lobas.

El ministro se pronunció sobre la seguridad de los alcaldes del sur de Bolívar y aseguró que junto con la Unidad Nacional de Protección se avanzará en una mesa técnica para revisar y reforzar los esquemas de seguridad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró un consejo de seguridad en el sur de Bolívar.
Pedro Sánchez Suárez afirmó que en el último año se ha fortalecido en 60 % el pie de fuerza en esta zona del país, donde se crearon la Brigada 19 y una Fuerza de Despliegue Rápido.

Además, hace dos meses se desplegó un batallón enfocado en realizar operaciones especiales contra las estructuras criminales y la Armada pasó de un 55 % al 70 % en el control fluvial de los ríos Cauca y Magdalena.

