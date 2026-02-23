Tras un consejo de seguridad en Barranquilla, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, conversó con SEMANA y entregó un preocupante balance en el Atlántico por los hechos de violencia que se vienen registrando en diferentes municipios.

El jefe de esta cartera precisó que las poderosas organizaciones ilegales que delinquen en Barranquilla han intentado sobornar a la fuerza pública para poder frenar su accionar.

SEMANA: ¿Cómo encuentra hoy a la ciudad y cuál es el balance que puede entregarle al país?

Pedro Sánchez: Es una ciudad supremamente pujante, que avanza de manera acelerada para convertirse en un polo de desarrollo muy importante en esta región norte del país. Hemos visto que prácticamente se triplicó la afluencia de turistas en los últimos diez años, al igual que la oferta hotelera y las oportunidades para la gente. Sin embargo, también vemos con preocupación unas membranas del delito que afectan que esta hermosa ciudad y esta región sigan avanzando como debieran.

SEMANA: ¿Cuáles son esas amenazas que están impactando la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana?

P.S.:Principalmente el microtráfico, que genera luchas y peleas internas entre bandas criminales. En segundo lugar, la usurpación de tierras. En tercer lugar, el fenómeno del ‘gota a gota’. Y agregaría un cuarto elemento: estos carteles le están arrebatando la juventud a esta región. Uno de cada tres habitantes tiene entre 14 y 28 años. Es una región joven y, si no protegemos fuertemente a la juventud, el problema puede escalar.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Gabriel Salazar, periodista de SEMANA. Foto: SEMANA

SEMANA: Ministro, hablemos de los diálogos que adelanta el Gobierno con Digno Palomino, jefe de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, de Los Costeños. La disputa entre estas estructuras continúa y los homicidios han aumentado. ¿En qué van esos acercamientos y cuál es la solución que plantean?

P.S.: Respecto a cómo avanzan los diálogos, es la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz o, en algunos casos, la Fiscalía General de la Nación, quienes deben pronunciarse. Estos diálogos están permitidos por una ley del Congreso en el marco de la paz total, que es una política de Estado. Pero que exista diálogo no significa que la Fuerza Pública no actúe. Para nada. La orden es actuar contra estos criminales.

El hecho de que alguien esté dialogando no inhibe el deber constitucional de la Fuerza Pública. Si tiene orden de captura vigente, o incluso suspendida, pero es sorprendido en flagrancia cometiendo delitos, debe ser capturado. Aquí lo que dijimos fue orden: vamos detrás de estos criminales, no podemos tolerarlo.

Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

SEMANA: Usted también habló de depuración interna. ¿Qué mensaje envía sobre posibles hechos de corrupción dentro de la Fuerza Pública?

P.S.: Tenemos un índice anticorrupción del 83 %, tal vez el más alto entre las instituciones del Estado. Combatimos a los delincuentes que incluso llegan a vestir el uniforme. Es absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos. Invitamos a la ciudadanía a denunciar al 157, tanto información sobre bandas como sobre cualquier miembro de la Fuerza Pública que esté incurriendo en conductas ilegales.

SEMANA: Pasemos al Magdalena. ¿Qué información tiene el Gobierno sobre la situación en el Parque Tayrona y la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en disputa con el Clan del Golfo?

P.S.:: El Parque Tayrona es un lugar sagrado, como lo es toda Colombia, y por ende no debe existir el crimen allí. El cierre temporal por 15 días se dio tras un operativo contra acciones ilegales que generó una reacción. Hoy me confirmaron que ya hubo diálogos y acuerdos con nuestros indígenas.

La clave es garantizar la legalidad. Habrá un anillo cercano de la Policía Nacional y uno más robusto del Ejército. El presidente ordenó avanzar en la creación de una base de Carabineros fuerte y permanente, para que reine la ley y la armonía con la naturaleza, como dicen nuestros indígenas.

SEMANA: ¿Avanza la ofensiva contra alias ‘Bendito Menor’?

P.S.: Avanza con toda la contundencia del Estado colombiano. Todas las capacidades están orientadas a afectar esa amenaza. La invitación a ese criminal es que se desmovilice. De lo contrario, será capturado. No vamos a descansar hasta que responda ante la justicia. Y si responde de manera violenta, el Estado actuará con su Fuerza Pública.