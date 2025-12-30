Nación

Trágico accidente en entrenamiento militar cobra la vida de un soldado en Yarumal, Antioquia

El Ejército Nacional confirmó el inicio de una investigación para determinar el origen del trágico suceso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
30 de diciembre de 2025, 2:21 p. m.
Militares del Ejército Nacional
Militares del Ejército Nacional Foto: Colprensa

Un fatal incidente durante un ejercicio de reentrenamiento del Ejército Nacional dejó un saldo de un soldado profesional muerto y dos heridos en la zona rural de Llanos de Cuivá, en este municipio del Norte de Antioquia. La tragedia se dio luego de la falla en una pieza de artillería del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, según confirmó la Séptima División del Ejército.​

El suceso ocurrió la noche del 29 de diciembre, cuando un grupo de uniformados realizaba maniobras rutinarias con armamento pesado. El mal funcionamiento de la pieza provocó heridas graves a tres militares, quienes fueron evacuados de inmediato al hospital local de Yarumal. Lamentablemente, el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán llegó al centro asistencial sin signos vitales, víctima de la severidad de sus lesiones.​

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

De acuerdo con el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército, los militares estaban empleando una “pieza de artillería en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N. 4”.

Trágico accidente en entrenamiento militar cobra la vida de un soldado en Yarumal, Antioquia. Comunicado oficial del Ejército Nacional
Trágico accidente en entrenamiento militar cobra la vida de un soldado en Yarumal, Antioquia. Comunicado oficial del Ejército Nacional Foto: Ejército Nacional

Los hechos se desarrollaron en un sector montañoso y apartado, típico de las zonas donde el Ejército realiza sus prácticas para mantener la operatividad en terrenos difíciles. El comunicado oficial de la institución castrense explicó que la falla técnica en el equipo de artillería generó el estallido que afectó directamente a los tres soldados involucrados. “Los militares fueron evacuados de manera inmediata al hospital del municipio de Yarumal, donde se confirmó el deceso del soldado Camargo Iguarán”, detalló un comunicado de la Séptima División.​

Bogotá

Nuevo lío judicial para alias el Costeño: Fiscalía lo imputa por ordenar un asesinato y pagar 4 millones de pesos a sicario

Barranquilla

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Nación

Revelan preocupante búsqueda que hizo Zulma Guzmán en internet antes de presuntamente envenenar a niñas: Fiscalía contó todo

Nación

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

Medellín

Colsubsidio y Nueva EPS: las razones para suspender la dispensación de medicamentos a partir del 1.º de enero y las alternativas de los usuarios

Política

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

Medellín

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín–Doradal

Política

“Me coge en frío”: Armando Benedetti sobre suspensión del general Juan Huertas y de Wilmar Mejía por los archivos de alias Calarcá

Nación

Un muerto del Clan del Golfo tras combates con el Ejército en Valdivia: tenían fusiles y más de 2.000 cartuchos

Nación

Nueva asonada contra tropas del Ejército en el Huila: “Fueron obligadas a abordar vehículos particulares”

El alto tribunal concluyó que el oficial retirado abusó de su posición de mando dentro del Ejército para hostigar y humillar a una subteniente bajo su autoridad, hechos por los que fue condenado a más de tres años de prisión.
Militares del Ejército Nacional Foto: Colprensa
El Ejército se pronuncia tras denuncia de SEMANA por presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

Los dos uniformados heridos recibieron atención prioritaria. Ante la magnitud del suceso, el Ejército Nacional activó de inmediato una comisión inspectora para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. La delegación se desplazó al norte de Antioquia con el fin de llevar a cabo una evaluación técnica detallada del equipo involucrado y determinar si hubo fallas en el mantenimiento, errores humanos o condiciones externas que contribuyeron al desenlace.​

Nueva asonada contra el Ejército deja 18 soldados secuestrados en Chocó en medio de una operación contra el ELN

Paralelamente, la institución puso en marcha un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial. Este grupo atiende no solo a los heridos, sino también a los familiares del soldado fallecido, en un esfuerzo por mitigar el impacto emocional en la tropa y sus allegados. “Este trágico episodio enluta a toda la familia militar”, se lamentó en el informe oficial, reafirmando el compromiso con la seguridad en las operaciones.​

Yarumal, conocido por su historia ganadera y su ubicación estratégica en el Magdalena Medio, ha sido escenario frecuente de actividades militares debido a la persistente presencia de grupos armados ilegales en la región. El Batallón de Artillería N.° 10, con base en el área, se encarga de fortalecer las capacidades de fuego indirecto del Ejército, esencial para operaciones contra el narcotráfico y las disidencias.​

Más de Nación

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o el Costeño.

Nuevo lío judicial para alias el Costeño: Fiscalía lo imputa por ordenar un asesinato y pagar 4 millones de pesos a sicario

Jorge Luis Alfonso López, oficio que recibió el Inpec y la polémica jueza Carmen Luisa Terán Suárez.

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Los militares llevan más de 24 horas privados de su libertad.

Trágico accidente en entrenamiento militar cobra la vida de un soldado en Yarumal, Antioquia

Zulma Guzmán Castro

Revelan preocupante búsqueda que hizo Zulma Guzmán en internet antes de presuntamente envenenar a niñas: Fiscalía contó todo

En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

Colsubsidio y Nueva EPS: las razones para suspender la dispensación de medicamentos a partir del 1.º de enero y las alternativas de los usuarios

Especial Colombia 2025

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

La Policía de Tránsito Nacional dio estos detalles.

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín–Doradal

En todo el mundo ya se preparan para recibir el nuevo año.

Estas son las opciones para celebrar año nuevo en Bogotá; hay planes para solteros, parejas y familias

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

Noticias Destacadas