Un fatal incidente durante un ejercicio de reentrenamiento del Ejército Nacional dejó un saldo de un soldado profesional muerto y dos heridos en la zona rural de Llanos de Cuivá, en este municipio del Norte de Antioquia. La tragedia se dio luego de la falla en una pieza de artillería del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, según confirmó la Séptima División del Ejército.​

El suceso ocurrió la noche del 29 de diciembre, cuando un grupo de uniformados realizaba maniobras rutinarias con armamento pesado. El mal funcionamiento de la pieza provocó heridas graves a tres militares, quienes fueron evacuados de inmediato al hospital local de Yarumal. Lamentablemente, el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán llegó al centro asistencial sin signos vitales, víctima de la severidad de sus lesiones.​

De acuerdo con el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército, los militares estaban empleando una “pieza de artillería en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N. 4”.

Trágico accidente en entrenamiento militar cobra la vida de un soldado en Yarumal, Antioquia. Comunicado oficial del Ejército Nacional Foto: Ejército Nacional

Los hechos se desarrollaron en un sector montañoso y apartado, típico de las zonas donde el Ejército realiza sus prácticas para mantener la operatividad en terrenos difíciles. El comunicado oficial de la institución castrense explicó que la falla técnica en el equipo de artillería generó el estallido que afectó directamente a los tres soldados involucrados. “Los militares fueron evacuados de manera inmediata al hospital del municipio de Yarumal, donde se confirmó el deceso del soldado Camargo Iguarán”, detalló un comunicado de la Séptima División.​

Militares del Ejército Nacional Foto: Colprensa

Los dos uniformados heridos recibieron atención prioritaria. Ante la magnitud del suceso, el Ejército Nacional activó de inmediato una comisión inspectora para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente. La delegación se desplazó al norte de Antioquia con el fin de llevar a cabo una evaluación técnica detallada del equipo involucrado y determinar si hubo fallas en el mantenimiento, errores humanos o condiciones externas que contribuyeron al desenlace.​

Paralelamente, la institución puso en marcha un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial. Este grupo atiende no solo a los heridos, sino también a los familiares del soldado fallecido, en un esfuerzo por mitigar el impacto emocional en la tropa y sus allegados. “Este trágico episodio enluta a toda la familia militar”, se lamentó en el informe oficial, reafirmando el compromiso con la seguridad en las operaciones.​

Yarumal, conocido por su historia ganadera y su ubicación estratégica en el Magdalena Medio, ha sido escenario frecuente de actividades militares debido a la persistente presencia de grupos armados ilegales en la región. El Batallón de Artillería N.° 10, con base en el área, se encarga de fortalecer las capacidades de fuego indirecto del Ejército, esencial para operaciones contra el narcotráfico y las disidencias.​