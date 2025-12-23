Nariño

Pánico en Pasto: a solo diez minutos del casco urbano hubo combates entre Ejército y un grupo armado ilegal

Autoridades lograron frustrar un atentado terrorista con explosivos.

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 4:07 p. m.
Combates cerca a zona urbana de Pasto, Nariño
Combates cerca a zona urbana de Pasto, Nariño Foto: cortesía

A tan solo diez minutos del casco urbano de Pasto se registraron este martes intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y un grupo armado en el sector del puente del río Bermúdez, sobre la vía Panamericana que comunica a Pasto con el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con información oficial, en medio de operaciones militares ofensivas, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 2, la Brigada 23 y el Grupo Gaula Militar Nariño lograron evitar una acción terrorista que iba dirigida contra este corredor vial estratégico. El enfrentamiento se produjo cuando los soldados reaccionaron a informaciones de inteligencia que advertían sobre la presencia de artefactos explosivos improvisados instalados en la zona.

Volvió el infierno: SEMANA llegó a Buenos Aires, Cauca, el pueblo que se tomaron las disidencias de Mordisco. Los habitantes narran el terror que sufrieron

Según el Ejército, los explosivos tenían como objetivo afectar la integridad de la población civil y generar zozobra entre los usuarios de la vía Panamericana, uno de los principales ejes de movilidad del suroccidente del país. La rápida intervención de las tropas permitió ubicar los artefactos antes de que fueran activados.

Tras los combates, el Comando del Ejército informó que continúan las acciones en el sector para la destrucción controlada de los explosivos, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos, con el fin de evitar riesgos adicionales para la comunidad y para quienes transitan por la zona.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron no transitar por la vía Panamericana en este tramo mientras se desarrollan las operaciones militares y los procedimientos de seguridad.

Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales evidenciaron los momentos de tensión vividos en el lugar, así como la desesperación de varios conductores que quedaron en medio de los enfrentamientos y tuvieron que detener su recorrido.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas, mientras las autoridades mantienen el control del área y refuerzan la presencia militar para garantizar la seguridad en este sector del departamento de Nariño.

