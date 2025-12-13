El Ejército se pronuncia tras denuncia de SEMANA por presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

El Ejército emitió en la noche de este sábado, 13 de diciembre, un comunicado de prensa en respuesta a una denuncia de SEMANA sobre presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros.

Esto señala el comunicado del Ejército:

“1. Los hechos mencionados corresponden a procesos administrativos y contractuales que con anterioridad fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, tales como la Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y Policial, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y las instancias de control interno de las Fuerzas Militares.

2. Cabe destacar que, en el marco de las recomendaciones emitidas dentro de la misión de trabajo 090 del 2024, adelantada por la Inspección General del Ejército Nacional, sobre obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, perteneciente a la Escuela Militar de Cadetes, advierte de la existencia de unas supuestas irregularidades en las cuales al parecer se ve comprometida la responsabilidad de dos señores Oficiales Generales “por una posible omisión en el cumplimiento de funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento de las novedades”, relacionadas en citado informe, razón por la cual se adelanta una investigación disciplinaria en contra de los oficiales.

De acuerdo con lo anterior, y en aras de determinar la presunta responsabilidad de los demás militares vinculados, se adelantan otras dos investigaciones disciplinarias, las cuales se encuentran en curso y gozan de reserva legal. En este sentido, por estos mismos hechos, y a la fecha fueron retirados de la institución tres funcionarios y dos más fueron trasladados a otras unidades militares, mientras concluyen las mencionadas investigaciones. De igual manera, se puso en conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial y la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

3. Respecto a la aplicación de la figura de emergencia sanitaria, es importante aclarar que, mediante auto DRSOA N° 11246000104, del 06 de marzo de 2024, emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, se ordenó al “Ejército Nacional mitigar el impacto ambiental producido por el vertimiento de aguas residuales en el predio denominado “BONACA”, en un término no superior a un (1) mes”, situación que dio lugar a que la institución diera aplicación a la Ley 142 de 1994, norma especial que permitió atender dicha emergencia sin vulnerar lo exigido en la Ley 80 de 1993.

Denuncias penales advierten sobre un presunto saqueo en el Comando de Ingenieros. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

4. Frente a la “presunta venta de pliegos de los contratos por parte de personal del Comando de Ingenieros para beneficiar a ciertos oferentes” es oportuno indicar que el Comando de Ingenieros no es el responsable ni interviene en la elaboración de los pliegos de condiciones, toda vez que estos hacen parte de un compendio de documentos propios de la contratación pública, los cuales son creados en la etapa precontractual que se encuentra, para el caso del Ejército Nacional, en cabeza de las centrales administrativas y contables, CENAC, conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

5. Frente al presunto detrimento patrimonial en el caso del aeródromo de La Guajira, cabe indicar que en la actualidad este se encuentra operando con aval de la Aeronáutica Civil y la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, quienes certificaron el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad operacional, con fundamento en las pruebas Boeing, realizadas en el año 2024. Sea oportuno aclarar que esta pista ya existía, y durante los años 2022-2023 fue puesta en labores de mantenimiento y ampliación, por lo que no se trató de una obra nueva, “proyecto de pista”, y, contrario a ello, el mantenimiento se desarrolló en debida forma.

6. En referencia a la afirmación de “otros de los posibles errores en la planificación del Comando de Ingenieros”, respecto de la “contratación, de 14.000 millones de pesos de un regimiento para las Fuerzas Especiales en Tolemaida, la edificación de un alojamiento para la tropa en Chapalito, Nariño, y la construcción de aulas en un Batallón de Entrenamiento de Aviación, también ubicado en Tolemaida”, todas las obras fueron finalizadas y se encuentran en servicio. No obstante, frente a la construcción de las aulas, la Contraloría General de la República realizó un hallazgo por obras no previstas, la cual se encuentra dentro de una investigación que adelanta a la fecha la CENAC de Ingenieros.

7. En lo que respecta al epígrafe “roscograma”, empleado en el artículo periodístico, se rechaza de plano este calificativo, porque desconoce la idoneidad, experticia y preparación profesional de los comandantes del Comando de Ingenieros; es por ello que los oficiales designados para desempeñar el cargo de comandante de esta unidad deben contar con la jerarquía, conocimientos tácticos y técnicos, propios del Arma de Ingenieros.

8. La designación del oficial para el cargo de Inspector General del Ejército obedece a su antigüedad en la línea de mando. Frente a los cuestionamientos en contra del actual Inspector, el Comando del Ejército ordenó y adelantó la investigación disciplinaria correspondiente, la cual fue asumida por poder preferente por la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo, frente al señalamiento sobre la “ralentización de las investigaciones siendo juez y parte” es pertinente indicar que la Inspección General del Ejército no investiga, solo adelanta inspecciones y evaluaciones de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, aclarando que las competencias para investigar se encuentran descritas en la Ley.

9. El Ejército Nacional reafirma su compromiso de cero tolerancia con actuaciones que estén en contravía de la Constitución y la ley, siendo proactivo en la puesta en conocimiento de los entes de control de las situaciones detectadas, ha suministrado la información requerida y dispuesto todos los mecanismos necesarios para facilitar el desarrollo de las auditorías e investigaciones en curso, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente