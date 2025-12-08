Nación
Tras denuncia de SEMANA, Ejército sancionó a contratista con el que había pactado negocio de más de $10.000 millones
Los recursos eran para comprar un dron, proceso que duró dos años, pero fracasó.
En una de las recientes investigaciones de SEMANA, sobre presuntos actos de corrupción dentro del Ejército en la División de Asalto Aéreo, DAVAA, en donde se evidenciaron las falencias que había en la adquisición de un dron por un valor superior a los 10.000 millones de pesos, fuentes de la institución militar revelaron que fue sancionado el contratista por presunto incumplimiento del contrato.
La historia se remonta al año 2023, cuando la DAVVA pidió que se comprara un sofisticado dron para hacer tareas de reconocimiento en terreno, para obtener una ventaja militar sobre los grupos criminales en el país.
Para la compra, se destinaron 10.500 millones de pesos. Sin embargo, en una auditoria, a la que tuvo acceso SEMANA, la Contraloría General de la República, advirtió de serias inconsistencias en el proceso de adquisición del equipo electrónico.
“El Ejército tomó la decisión de adquirir este equipo sin un referente en físico. (...) Esta adquisición se basó en la información suministrada a través de un folleto y un video presentado por el oferente”, señala el documento en poder de SEMANA.
De los 10.500 millones de pesos, el Ejército pagó el 49 % como anticipo al contratista. Este medio de comunicación conoció que luego de dos años de no haber recibido el dron, el Ejército inició el proceso sancionatorio para recuperar ese 49 % del anticipo que se pagó.
Desde el propio Ejército reconocieron que dicha ventaja militar que se tenía pensado obtener con el dron, se perderá, debido a que los dineros volverán al tesoro nacional y deberá hacerse de nuevo la gestión ante el Ministerio de Defensa y de Hacienda para que asignen los recursos.
Las fuentes del Ejército indicaron que no habrá daño al patrimonio, debido que el proyecto de compra contaba con las pólizas de ley, que serán las que entrarán a responder por los dineros que estuvieron en intercambio con el contratista.