En una de las recientes investigaciones de SEMANA, sobre presuntos actos de corrupción dentro del Ejército en la División de Asalto Aéreo, DAVAA, en donde se evidenciaron las falencias que había en la adquisición de un dron por un valor superior a los 10.000 millones de pesos, fuentes de la institución militar revelaron que fue sancionado el contratista por presunto incumplimiento del contrato.

El Ejército inició un proceso sancionatorio contra contratista que no cumplió con la venta de un sofisticado dron. | Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

La historia se remonta al año 2023, cuando la DAVVA pidió que se comprara un sofisticado dron para hacer tareas de reconocimiento en terreno, para obtener una ventaja militar sobre los grupos criminales en el país.

Para la compra, se destinaron 10.500 millones de pesos. Sin embargo, en una auditoria, a la que tuvo acceso SEMANA, la Contraloría General de la República, advirtió de serias inconsistencias en el proceso de adquisición del equipo electrónico.

El dron era para fortalecer las operaciones militares, dijeron fuentes del Ejército. | Foto: Ejército Nacional

“El Ejército tomó la decisión de adquirir este equipo sin un referente en físico. (...) Esta adquisición se basó en la información suministrada a través de un folleto y un video presentado por el oferente”, señala el documento en poder de SEMANA.

De los 10.500 millones de pesos, el Ejército pagó el 49 % como anticipo al contratista. Este medio de comunicación conoció que luego de dos años de no haber recibido el dron, el Ejército inició el proceso sancionatorio para recuperar ese 49 % del anticipo que se pagó.

La Contraloría había advertido sobre posibles irregularidades en la compra del dron del Ejército. | Foto: Colprensa

Desde el propio Ejército reconocieron que dicha ventaja militar que se tenía pensado obtener con el dron, se perderá, debido a que los dineros volverán al tesoro nacional y deberá hacerse de nuevo la gestión ante el Ministerio de Defensa y de Hacienda para que asignen los recursos.