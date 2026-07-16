Brad Pitt, afectado por decisión de sus hijos de quitarse el apellido: “Ha sido muy difícil”

En diciembre de 2024, Brad Pitt y Angelina Jolie firmaron uno de los divorcios más sonados del mundo del séptimo arte, tras su separación emocional en septiembre de 2016. En su momento, la pareja reconoció que existían “diferencias irreconciliables”; sin embargo, los pormenores de la complicada relación entre ambos se han ido conociendo después, y en la mayoría de declaraciones, el doble ganador del Óscar no sale bien parado.

Angelina Jolie alega que Brad Pitt la habría agredido varias veces durante su matrimonio

Toda esta situación no solo impactó a la propia Angelina Jolie, sino también a los seis hijos que llevaron sus apellidos. La primera en desistir del apellido Pitt fue Shiloh, la primogénita biológica del matrimonio, quien apenas cumplió la mayoría de edad solicitó legalmente ser nombrada solo “Shiloh Nouvel Jolie”.

En los últimos días, la revista People conoció que Maddox y Zahara, de 24 y 21 años de edad, respectivamente, decidieron presentar frente al Tribunal Superior de California la solicitud para eliminar el apellido Pitt de sus nombres y seguir los pasos de Shiloh para reconocerse únicamente hijos de Angelina Jolie.

Pese a que Brad Pitt ha buscado reconciliarse con sus hijos y ha superado su alcoholismo, los mayores no lo perdonan. Foto: Afp

Ambos hijos adoptivos de la expareja ya habían hecho público este deseo. Zahara se graduó como psicóloga y en su diploma se leía “Zahara Marley Jolie”, mientras que Maddox, quien fue actor en la película Couture, apareció en los créditos del filme como “Maddox Jolie”.

La reacción de Brad Pitt

Según declaraciones de un allegado, obtenidas por el medio Daily Mail, el actor de películas como Once Upon a Time in Hollywood, Fórmula 1 y Sr. y Sra. Smith considera que intervenir en el proceso no ayudaría a mejorar la situación familiar: “Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello”.

Brad Pitt formó parte de la infancia de sus hijos, pero tras el divorcio con Jolie, la distancia se hizo cada vez más grande. Foto: WireImage

Fuentes citadas por US Weekly señalan que Pitt está dolido por el distanciamiento público de sus descendientes. “De todo lo que pasó con Angie, lo que más le duele es que sus hijos no quieran que su apellido se asocie públicamente con él. Ha sido muy difícil”, mencionó este insider.

La misma fuente indicó que Pitt mantiene la esperanza de una eventual reconciliación: “Aún mantiene la puerta abierta, ojalá con todos ellos, pero es su decisión. Él no tiene poder y no puede obligarlos”.

Finalmente, otra fuente cercana al actor aseguró a la revista People que se trata de una realidad profundamente triste, aunque considera que el desenlace no resulta sorprendente “después de años en los que uno de los padres utilizaba a los hijos como arma contra el otro sin importarle las consecuencias”.

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más icónicas de Hollywood. Foto: FilmMagic

Angelina Jolie y Brad Pitt comparten seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. Desde el divorcio, la relación de Pitt con casi todos ha sido fría y distante, y actualmente, el único que no se ha visto envuelto en alguna declaración detractora a su padre ha sido Pax.