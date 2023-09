Ariadna Gutiérrez confesó los duros momentos que vivió: pensó en quitarse la vida

Una vez cometido el error y ella bajo el foco de todos los medios de comunicación, Ariadna empezó avivir una montaña rusa de emociones, impulsos y decisiones, que solo eran una señal de su deteriorada salud mental a causa de lo sucedido en el certamen. “Fui a terapia, me encerré, comí, dejé de comer, me deprimí, me puse feliz, me volví a deprimir (…) Uno vive en negación, uno no se imagina cuando ve las cosas de ‘¡ay anorexia!’, y uno se imagina a alguien que está a punto de morirse, flaquísimo y esto empieza desde la gente que no se ve delgada, bulimia y todos estos trastornos ya venían desde hace mucho tiempo y te das cuenta cuando el cuerpo ya no puede más”, declaró la exreina.