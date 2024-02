“Por favor llamen a Pauleth”: Fredy Guarín apareció en redes sociales pidiendo ayuda para contactar a su pareja

Fredy Guarín pide ayuda para contactar a su pareja

Al parecer, la relación no se encuentra en el mejor momento, o eso piensan los fans de Fredy, luego de que el exjugador de Millonarios, Inter de Milán, y la Selección Colombia, hiciera un live en el que, con cerveza en mano, confesó que ella no le quería contestar, por lo que pedía ayuda para contactarla .

“ Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora… Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta ”, fue el mensaje que dejó Fredy Guarín.

“Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, mencionó.