Jessica Cediel expuso complejo proceso que vivió en su cuerpo; subió crudas imágenes de cirugía que le hicieron en sus glúteos

Tras una serie de contenidos que salieron a la luz sobre su vida personal y privada, la también modelo llamó la atención de más de uno con algunas publicaciones en redes sociales, donde quiso plasmar pensamientos, opiniones e indirectazos. La celebridad no dudó en compartir fotos y videos en los que interactuó con sus seguidores, respondiendo dudas que tenían sobre su realidad.

La bogotana no lo pensó dos veces y dio un vistazo a todo lo que vivió en los últimos años, reflejando el paso a paso de cómo su cuerpo cambió, cómo se tuvo que someter a tratamientos y cirugías dolorosas, las cuales le causaban malestar, y de qué forma se levantó para salir adelante.

Jessica Cediel dejó a la vista impactantes imágenes de cirugía en sus glúteos

“ ¡Familia cuando la gente me pregunta que porque soy tan creyente y no escondo mi fe: bueno, aquí les comparto la respuesta! ¡Un poco de mi testimonio! ”, escribió al inicio del texto.

“Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costó llegar aquí. Y sí... estoy hablando de mi salud emocional y física, y por supuesto de mi cuerpo: en especial de mis nachitas”¡Ha sido un proceso largo y lleno de muchos aprendizajes! ¡Gracias Dios por darme una nueva oportunidad, porque tú obraste un milagro en mi carne y soy fiel testigo de esto!”, afirmó.