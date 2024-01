Jessica Cediel mostró en redes el nuevo trabajo que realiza por fuera de la televisión

View this post on Instagram

El nuevo trabajo de Jessica Cediel lejos de la televisión

Dicha escena la aprovechó para hablar acerca de la importancia de trabajar duro con el objetivo de alcanzar las metas. “Desde pequeña me enseñaron a trabajar duro. Y a cuidar lo que a uno le ha costado conseguir a punta de esfuerzo y sacrificio. Gracias a todos los angelitos que me acompañan en el camino. Disfruten sus logros, mi gente… solo ustedes saben cuánto les costó llegar allí”, recalcó.

Y agregó: “¿Por qué se los digo?, porque hay mucha gente que dice: ‘Ay, no, pero malo si es cristiana, malo si no es cristiana; malo si muestra a su papá con su fundación, malo si no lo muestra; malo si muestra a la mamá y a las hermanas, malo si no las muestra; malo si trabaja, malo si no trabaja’. Como que todo es malo, dejen de contaminar la vida de los demás y dejen de señalar cuando no tienen ni idea de qué es lo que está atravesando esa persona o esa familia, así que la invitación es para que en este 2024 te enfoques más en tu vida, hagas cosas positivas”.